El CAIR califica de «recompensa por el genocidio» en Gaza el contrato estadounidense de 8.600 millones con Israel

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, la mayor institución civil defensora de los derechos de los musulmanes en Estados Unidos, condenó duramente el contrato de 8.600 millones de dólares del Pentágono para equipar al régimen sionista con cazas avanzados «F-15IA», y describió esta medida como «recompensa por el genocidio contra el pueblo palestino». Según el anuncio oficial del Departamento de Defensa de Estados Unidos y el informe de la agencia «Reuters», este contrato incluye el diseño, prueba, producción y entrega de 25 nuevos cazas a la fuerza aérea del régimen sionista, que serán fabricados en las plantas de la compañía Boeing en la ciudad de «San Luis» (St. Louis), en el estado de Misuri, Estados Unidos.

Este contrato se firma en un contexto de crecientes críticas a la ayuda armamentística de Estados Unidos a los crímenes del régimen sionista en la Franja de Gaza. Según el informe oficial del inspector general del Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha rastreado adecuadamente una parte significativa de los 13.400 millones de dólares en ayuda militar enviada a este régimen desde 2023, lo que genera graves preocupaciones sobre la falta de supervisión, la posible violación de las leyes internas de Estados Unidos e incluso del derecho internacional. «Edward Ahmed Mitchell», director ejecutivo nacional adjunto de CAIR, declaró en un comunicado: «En un momento en que instituciones de derechos humanos de todo el mundo condenan el genocidio del régimen sionista contra el pueblo palestino, la transferencia de miles de millones de dólares de los impuestos de los ciudadanos estadounidenses para fortalecer la máquina de guerra de Tel Aviv constituye un acto inmoral e injustificable. Este contrato envía un mensaje claro: los crímenes contra la humanidad no solo quedan impunes, sino que resultan rentables».

CAIR ha enfatizado que el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad legal y moral de impedir el uso de armas estadounidenses en crímenes de guerra, y ha exigido la suspensión inmediata de la venta de armas, la investigación de las ayudas previas y la rendición de cuentas del Gobierno estadounidense ante la opinión pública. Esta organización también ha demandado la imposición de sanciones contra «Ben Gvir», ministro de Seguridad Nacional del régimen sionista, y otros funcionarios que, según esta institución, están involucrados en la gestión de las prisiones de este régimen y en la tortura, agresión sexual y maltrato de detenidos palestinos.

A continuación, CAIR volvió a exigir al Gobierno de Estados Unidos que reclame la liberación del «doctor Hussam Abu Safiya»; médico gazatí que lleva un año detenido por el régimen sionista sin cargos ni juicio alguno. Abu Safiya es el mismo médico cuya imagen, caminando desarmado hacia los tanques del ejército del régimen sionista, se convirtió en símbolo de la resistencia del pueblo palestino.