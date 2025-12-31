Sheij Zakyzaky: "Se está ejecutando un nuevo escenario para dividir África con un rostro renovado"

medios de comunicación africanos, a raíz de los acontecimientos y desarrollos actuales en Nigeria y de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de África, particularmente de Nigeria, han redifundido el discurso pronunciado por Sheij Ibrahim Zakyzaky el 25 de Rayab de 1435 del calendario lunar (24 de mayo de 2014) durante la conmemoración del "Día de los Mártires" (Yawm al-Shuhadā’), ante decenas de miles de hermanos y hermanas musulmanes en la ciudad de Zaria.

El texto de este histórico discurso es el siguiente:

"Ahora nos enfrentamos en nuestro país a un fenómeno nuevo. En discursos anteriores ya había advertido en múltiples ocasiones que algo se estaba gestando. Algo nuevo está ocurriendo, y no es otra cosa que la reocupación de África.

Las potencias globales anunciaron hace años que el próximo siglo sería el 'siglo de África'. ¿Por qué? Porque, según sus estimaciones, África posee cerca de dos tercios de toda la riqueza mundial. Por ello, han decidido apoderarse de África una vez más. Con un método nuevo; algo que ellos mismos han denominado la 'segunda embestida para la división de África'.

En la primera etapa de la división de África, las potencias europeas —Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Bélgica— se reunieron en la Conferencia de Berlín y se repartieron el continente africano. Ahora se está repitiendo el mismo escenario, pero con un rostro renovado.

Estados Unidos declaró explícitamente que utilizaría la 'herramienta del terrorismo' para reocupar África. Lo que estamos presenciando hoy es precisamente la ejecución de este mismo plan.

Comenzaron este proceso en Libia. Tras el despertar de las naciones árabes y el levantamiento del pueblo de Egipto, que aterrorizó a Occidente, devastaron Libia, asesinaron a Gaddafi y dejaron un país donde no hay más que masacre, guerras tribales y derramamiento de sangre, mientras ellos se dedican a saquear sus recursos.

Tanto Libia como Nigeria poseen petróleo de alta calidad, conocido como 'crudo dulce' (Sweet Crude). El petróleo libio ahora está prácticamente bajo su control, y el petróleo nigeriano también ha sido confiscado desde hace años. Ellos simplemente colocan unas pocas fichas sin valor —un presidente títere, un vicepresidente, un gobernador o un ministro— para saquear los recursos del país.

Ahora han recurrido a un método novedoso para ocupar países. Por eso ocuparon Mali. Llegan noticias de enfrentamientos en Kidal y Gao. De repente, aparecen individuos armados, disparan sin objetivo y luego se dice que eran 'yihadistas islámicos'.

Mientras que la verdad es que en Mali se han descubierto inmensos recursos de oro; ese mismo oro cuyas historias se contaban desde tiempos antiguos; el oro atribuido a la época de Mansa Musa, el rey histórico de Mali cuya riqueza se hizo legendaria.

Ahora que se ha descubierto esta riqueza, se diseñó el escenario para ocupar Mali. Dijeron que grupos procedentes de Argelia habían llegado, habían tomado más de la mitad de Mali y habían formado un gobierno llamado 'Azawad'; luego Francia intervino fingiendo combatir el terrorismo, cuando el objetivo principal era el saqueo del oro.

En la República Centroafricana también, con el pretexto del conflicto entre grupos armados de identidad desconocida llamados 'Séléka', se desató una masacre. Luego organizaron a las milicias cristianas 'Anti-balaka' para masacrar a los musulmanes —especialmente a los pastores fulani—. El objetivo principal era, una vez más, los diamantes.

En la República Centroafricana dijeron que un golpe militar había sido llevado a cabo por un 'líder musulmán' llamado 'Michael Odoffia'! ¿Acaso han oído alguna vez de un musulmán llamado 'Michael'? Estas mentiras descaradas solo sirven para justificar la presencia militar y la matanza de musulmanes.

Este mismo patrón se repitió en Sudán del Sur, avivando diferencias tribales, y en Nigeria con un proyecto llamado Boko Haram; un proyecto que muchos analistas estadounidenses también han admitido que fue creado y desarrollado por los aparatos de seguridad occidentales.

El incidente del secuestro de las niñas de la escuela también fue un proyecto gubernamental. Las familias saben muy bien quién secuestró a sus hijas. El gobierno de Jonathan fue directamente responsable. Las protestas carecen de sentido; si es el gobierno, exíjanle al gobierno; si es Boko Haram, ¿dónde está exactamente? También está bajo el control de esas mismas bases militares gubernamentales.

Boko Haram no existe realmente; es una gran mentira. Si su objetivo es comerciar, comercien con nosotros, pero no utilicen nuestra religión como herramienta de engaño y no finjan que han venido a salvarnos, cuando en realidad han venido a saquearnos.

Ahora el verdadero terrorismo, es decir, Estados Unidos, ha entrado en escena. Se está ejecutando el mismo patrón que aplicaron en Afganistán e Irak. Con el pretexto de (perseguir a) Bin Laden y las armas de destrucción masiva, devastaron países y continúan robando sus recursos.

En Nigeria también se está ejecutando este mismo plan; por el oro, el uranio y los metales preciosos en Zamfara, Birnin Gwari, Zaria, Sokoto y Borno.

Nuestra advertencia va dirigida a los gobernantes que, por dinero y posición, matan a su propio pueblo. Sepan que cuando su labor termine, aquellos mismos que los contrataron, los matarán a ustedes también; tal como hicieron con Saddam y Gaddafi.

Esta crisis nos apunta directamente. Resistirla es un deber religioso. Quien sea asesinado en este camino es un mártir. Tenemos nuestro arma; el arma de la fe, la conciencia y la resistencia.

Rogamos a Dios que nos mantenga a salvo hasta el próximo Día de los Mártires, que nos auxilie y nos conceda la victoria sobre nuestros enemigos.

Que las bendiciones de Dios sean sobre Muhammad y su Purificada Familia (la paz sea con ellos), y que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes."

Fuente: Centro de Publicaciones de las Obras de Sheij Ibrahim Zakyzaky (Que Dios lo proteja).