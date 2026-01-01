Maduro: “2025 demostró de qué estamos hechos los venezolanos; un pueblo unido es invencible”

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que la unidad del pueblo es invencible y que nada ni nadie puede detenerla, al calificar 2025 como un periodo de resistencia victoriosa y consenso histórico.

En su mensaje de fin de año, el mandatario expresó que “este año demostramos quiénes somos, de qué estamos hechos nosotros, los venezolanos, las venezolanas. Cumplimos a cabalidad una bella premisa revolucionaria: cuando un pueblo decide caminar unido, nada, ni nadie lo detiene”.

Maduro enfatizó que el mayor logro de 2025 fue la articulación estratégica entre sectores del país, consolidando una gobernanza basada en la participación comunal y el fortalecimiento institucional.

Ante las presiones de Estados Unidos, Venezuela apuesta por la autosuficiencia y la unión productiva desde las bases comunales, blindándose con perseverancia y creación colectiva.

“Es largo el inventario de esfuerzos, de procesos, de logros, de metas cumplidas. No podría ser de otra manera para un país que persevera, que trabaja, que crea”, afirmó, resaltando la fe y el entusiasmo del pueblo frente a los desafíos.

El líder bolivariano definió 2025 como “el año del consenso más amplio y firme que se haya alcanzado en nuestra historia republicana”, un consenso nacional para la vida, la paz y el futuro.

Este acuerdo fue posible gracias al Plan de las 7 Transformaciones (7T), surgido de la consulta popular y convertido en Ley Orgánica, que transforma la resistencia comunal en práctica cotidiana y alinea con el Plan de la Patria y el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2025-2031.

Entre los avances, destacó la fusión del poder militar con el poder popular, la articulación económica, científica y tecnológica, y el fortalecimiento del poder espiritual, identitario y cultural, consolidando un Estado fuerte, democrático y soberano.

Maduro reiteró progresos en ciencia, tecnología y cultura para la soberanía cognitiva, afirmando que “la nueva Independencia de la nación es de carácter cognitivo” y debe servir al bienestar social y la defensa de la soberanía.

En mensaje separado por Telegram, agradeció al pueblo por su esfuerzo en 2025 y auguró un 2026 de “bendiciones y milagros” para profundizar las 7T, consolidar la recuperación y salvaguardar la paz, invitando a orar por la unión y brindar por una sociedad en los valores de Cristo Redentor.

En su mensaje navideño del 24 de diciembre, acompañado de Cilia Flores y precedido por una canción que exalta la resiliencia del pueblo que “escribe su propia canción”, celebró 2025 como inicio de una era virtuosa, con fe inquebrantable, homenaje a los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, y deseos de Navidad bendecida y próspero 2026.