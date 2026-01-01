HAMAS avisa: debatir la entrega de armas de la Resistencia es inútil

El alto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Osama Hamdan, criticó el miércoles las trabas del régimen israelí para cumplir el alto el fuego y enfatizó que hablar de entregar las armas de la resistencia ante las violaciones de los israelíes es imposible e inútil.

Además, destacó que el objetivo final de Israel es el desplazamiento forzado de los palestinos de Gaza y Cisjordania.

En respuesta a las presiones políticas para desarmar a HAMAS, Hamdan afirmó que mientras el enemigo israelí no cumpla ninguno de sus compromisos, cualquier conversación sobre la entrega de las armas de HAMAS es inútil y una mera ilusión.

Al referirse a la crítica situación humanitaria en la Franja de Gaza, el funcionario palestino remarcó que el régimen israelí, ha obstaculizado deliberadamente las actividades de las organizaciones humanitarias e impide la entrada de ayuda a Gaza. Estas acciones son una retirada evidente y un incumplimiento de los términos del acuerdo de alto el fuego.

“Los ocupantes deben acelerar cuanto antes la entrada de combustible y ayuda humanitaria y reabrir el paso de Rafah desde ambos lados”, ha agregado.

En otras partes de su alocución, reiteró que el Gobierno de Estados Unidos está obligado a presionar a los israelíes para que cumplan plenamente todos los compromisos establecidos en el acuerdo de alto el fuego.

Al hacer alusión a los esfuerzos diplomáticos, el funcionario del Movimiento de HAMAS, señaló que los mediadores en Catar, Egipto y Turquía están realizando intensas gestiones en contacto con Washington para obligar al enemigo a cumplir las cláusulas del acuerdo.

Ningún palestino quiere abandonar su tierra

El alto rango de HAMAS advirtió que el régimen israelí sigue una política que va más allá de la guerra militar, cuyo objetivo es vaciar los territorios palestinos de sus habitantes originarios, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania.

Destacó que a pesar de los crímenes de genocidio que cometen los ocupantes en la Franja de Gaza y Cisjordania, ningún ciudadano palestino está dispuesto a abandonar su tierra y su patria.

En otra parte de su fragmento, pidió a la comunidad internacional que se oponga con firmeza a los intentos del régimen israelí de expulsar y desplazar a los palestinos fuera de sus fronteras.

“La decisión de Israel de reconocer de Somalilandia se enmarca en los planes y esfuerzos de este régimen para vaciar los territorios palestinos de sus habitantes originarios y encontrar un lugar para el desplazamiento forzado de los palestinos”, añadió.

HAMAS nunca ha enfrentado un vacío de liderazgo

En respuesta a los rumores sobre la situación interna del Movimiento tras el asesinato de altos comandantes, subrayó que HAMAS nunca ha enfrentado un vacío de liderazgo.

Señaló que actualmente existe un consejo compuesto por cinco figuras destacadas que asumen plenamente la gestión y la dirección del movimiento, y que las actividades continúan desarrollándose con estricto orden.