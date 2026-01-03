Venezuela anuncia despliegue de defensa ante EEUU: “no nos doblegarán”

“Desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la nación, el restablecimiento del orden y la paz”, ha destacado este sábado Vladimir Padrino López en virtud de los ataques perpetrados por parte de EE.UU. contra Venezuela.

También, ha repudiado el “ruin y cobarde” ataque perpetrado la madrugada de este sábado en territorio venezolano por parte de Washington, impactando “con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil”.

“Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos las más contundentes denuncias ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”, ha puesto de relieve.

Tras recordar que la presencia de tropas extranjeras solo ha dejado a su paso “muerte, dolor y destrucción”, Padrino ha señalado que dicha agresión representa el “ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”.

Ha advertido que el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe busca forzar “definitivamente un cambio de régimen” y “someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano”.

Al invocar “el coraje que heredamos de los libertadores”, ha resaltado que las fuerzas extranjeras han atacado a Venezuela, “pero no nos doblegarán”. “Unidos, soldado y pueblo, formaremos un muro de resistencia indestructible”, ha agregado.

“La desesperación es aliada del invasor. La intereza es el escudo de la patria. No cedamos ante el pánico que el enemigo quiere sembrar. Evitemos el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas”, ha apostillado.

La noche de este sábado, Caracas (capital venezolana) fue testigo de las agresiones de las fuerzas estadounidenses contra algunas bases militares.

Al condenar ataques de EE.UU., el Gobierno de Venezuela ha ordenado pasar a “la lucha armada” tras ataques aéreos en su contra. También, varios líderes latinoamericanos han condenado la última agresión de Estados Unidos contra Venezuela.