Sánchez condena “con rotundidad” el ataque de EEUU a Venezuela

“Condenamos con rotundidad la reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela”, afirmó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el domingo en una carta a los militantes del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), en la que se refirió a la operación militar de Estados Unidos en el país sudamericano.

El mandatario añadió que España mantiene su compromiso con la soberanía venezolana y el respeto al derecho internacional, pese a las acciones de EE.UU. que calificó de agresión.

Además, destacó que la comunidad internacional debía actuar de manera firme para proteger la legalidad y la paz en América Latina.

Asimismo, Sánchez reafirmó que el país continuará defendiendo los principios de justicia y respeto a los derechos de los pueblos frente a cualquier intervención externa.

El presidente del Ejecutivo español expresó solidaridad con otros pueblos afectados por conflictos internacionales, mencionando específicamente a Ucrania y Palestina: “El sufrimiento de los pueblos de Ucrania y Palestina recuerda la importancia de contar con un Gobierno que defienda el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos”.

Estas declaraciones se produjeron tras la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y generó alarma internacional por la violación del derecho internacional y la soberanía del país suramericano.

La agresión militar estadounidense ha desatado un aluvión de críticas y condenas a nivel internacional, desde las Naciones Unidas que han advertido que el ataque constituye “un precedente peligroso”, hasta Irán, Rusia, China y muchos países latinoamericanos que han considerado el secuestro de Maduro como un acto de terrorismo de Estado, enfatizando que Venezuela “tiene el derecho a decidir su propio destino sin ninguna intervención destructiva”.