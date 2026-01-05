  1. página de inicio
Machado fue marginada; el enojo de Trump con la líder de la oposición venezolana a causa del Premio Nobel de la Paz!

5 enero 2026 - 14:00
«Si ella rechazara el Premio Nobel y declarara explícitamente que no podría aceptar un premio que lleva el nombre de Donald Trump, ¡hoy sería la presidenta de Venezuela!»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Fuentes cercanas a la Casa Blanca en declaraciones dijeron que «María Corina Machado» fue apartada de la ecuación de Venezuela después de Nicolás Maduro, debido al asunto del Nobel.

Dos fuentes cercanas a la Casa Blanca le dijeron al periódico The Washington Post que la renuencia de Donald Trump a apoyar a la líder de la oposición venezolana, «María Corina Machado», se remonta a su decisión de apoderarse del Premio Nobel de la Paz.

Según una de estas fuentes, aunque Machado finalmente anunció que dedicaría este premio a Trump, su aceptación se consideró un «pecado capital» y, según los cercanos a la Casa Blanca, si ella hubiera rechazado el Premio Nobel y hubiera dicho explícitamente que no podría aceptar un premio que lleva el nombre de Donald Trump, ¡hoy sería la presidenta de Venezuela!»

