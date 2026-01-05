Manifestaciones en Suecia contra los ataques estadounidenses a Venezuela y los israelíes a Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Cientos de personas se congregaron el sábado en la capital sueca, Estocolmo, para protestar por los continuos ataques de Israel a Gaza a pesar de un alto el fuego y los últimos ataques estadounidenses a Venezuela que también llevaron a la captura del presidente Nicolás Maduro.

En respuesta a los llamamientos de varias organizaciones de la sociedad civil, los manifestantes se reunieron en la plaza Odenplan.

Los participantes portaban pancartas con lemas como «Están matando niños en Gaza», «Fin a la escasez de alimentos en Palestina», «No a la guerra en Venezuela» y «El petróleo de Venezuela pertenece a Venezuela», exigiendo el fin de las intervenciones militares tanto en Gaza como en Venezuela.

El activista judío sueco Dror Feiler dijo a Anadolu que condenan los ataques de Israel a Gaza a pesar de los llamamientos a la paz.

En cuanto a EE.UU., Feiler dijo que Washington busca derrocar a gobiernos que no sirven a sus intereses. «Los estadounidenses están haciendo lo que siempre hacen, intentando derrocar regímenes que no se dejan gobernar por ellos».

Vinculando la situación en Palestina con la implicación de EE.UU. en Venezuela, Feiler dijo: «La causa palestina es nuestra causa, al igual que la causa del pueblo venezolano».

Al describir la presencia de Israel en Gaza, Líbano y los Altos del Golán de Siria como una «ocupación ilegal», Feiler enfatizó la importancia de la soberanía. «Si te gustan o no las políticas de Maduro es irrelevante. Es el presidente electo de un país. Nadie tiene derecho a entrar en un país y capturar a su presidente, del mismo modo que Israel no tiene derecho a decidir quién gobierna Gaza o Líbano», dijo. «Debemos restaurar el derecho internacional».