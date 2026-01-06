Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país”, declaró Delcy Rodríguez el lunes en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas, al jurar como presidenta encargada de Venezuela.

La hasta ahora vicepresidenta ejecutiva —convertida en la primera mujer en encabezar el Ejecutivo bolivariano en este contexto excepcional— asumió la jefatura de Estado tras la captura en una incursión militar estadounidense del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la primera dama, Cilia Flores, a quienes denominó “héroes” del pueblo.

Rodríguez sostuvo que acude a la investidura “como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”, y afirmó: “Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde”, en defensa de la soberanía, la paz y la tranquilidad espiritual, social y económica del pueblo venezolano.

El juramento fue reconocido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, quien dijo: “Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premie. En caso contrario, os lo demande”, antes de declarar oficialmente a Rodríguez como presidenta encargada de la República.

En paralelo, la nueva presidenta encargada ha encabezado los esfuerzos institucionales para gestionar la recuperación de Maduro y Flores y garantizar la continuidad del Estado venezolano. Rodríguez también ha subrayado la necesidad de unidad nacional frente a la amenaza extranjera, reiterando la voluntad de Venezuela de mantener su camino soberano e independiente.

El sábado, las fuerzas de EE.UU. atacaron varias partes de Venezuela y secuestraron a Maduro y su esposa. Durante dicha ofensiva militar, al menos 40 personas, civiles y militares, perdieron la vida.

Tras esta agresión, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que asumirá el control de Venezuela; mientras, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, defendió que la agresión militar permitirá a Washington acceder a la “riqueza y los recursos adicionales” del país bolivariano.

La agresión militar estadounidense ha desatado un aluvión de críticas y condenas a nivel internacional, desde las Naciones Unidas que han advertido que el ataque constituye “un precedente peligroso”, hasta Irán, Rusia, China y muchos países latinoamericanos han considerado el secuestro de Maduro como un acto de terrorismo de Estado, enfatizando que Venezuela “tiene el derecho a decidir su propio destino sin ninguna intervención destructiva”.