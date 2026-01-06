El papa León XIV reclama respeto a la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):El papa León XIV manifestó este domingo, durante el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano, su profunda preocupación por los desarrollos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, que los trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos federales.

"Con el corazón lleno de preocupación sigo la evolución de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz", declaró el pontífice.

León XIV reclamó "garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno", y exhortó a construir un futuro de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren la difícil situación económica.

El papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, con amplio conocimiento de América Latina, pidió rezar por Venezuela e invocó la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del país, y de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, canonizados por él en octubre pasado.

El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM) emitió un comunicado respaldando la posición del papa y afirmando que la Iglesia católica permanece al lado del pueblo venezolano.