Ayatolá Araki: La Identidad Iraní Tiene sus Raíces en la Lealtad al Imam Alí y al Imam Husein

Hablando en una reunión religiosa nacional titulada "La Gloria de la Fe" durante la ceremonia del retiro espiritual (I‘tikaf) en Qom, el Ayatolá Araki dijo que la identidad iraní no es meramente una etiqueta geográfica o étnica, sino una construcción histórica y espiritual formada a través de siglos de apego a la Ahl al-Bayt (La paz sea con ellos).

La ceremonia, celebrada en la Mezquita del Imam Hassan Askari, contó con la asistencia de fieles observando el I‘tikaf y coincidió con un memorial que conmemoraba al difunto General Qasem Soleimani y a otras figuras asociadas con el frente de resistencia.

El Ayatolá Araki, quien es miembro del Consejo de Discernimiento del Interés del Sistema de Irán y del Consejo Superior de Seminarios, describió la identidad como un factor decisivo para determinar el honor o la humillación de las naciones.

"Cada sociedad es reconocida por su identidad", dijo. "Es la identidad la que determina si una nación vive con dignidad, independencia y autoridad, o cae en la humillación y la dependencia".

La Resistencia como Principio Fundamental

Subrayó que la resistencia es la manifestación más importante de la identidad religiosa-nacional de Irán, definiéndola como mantenerse firmemente por la verdad contra la falsedad.

"En la lógica religiosa, resistencia significa defender la verdad divina, preservar la religión de Dios, defender el monoteísmo y evitar que la falsedad domine el destino de la humanidad", afirmó.

Refiriéndose a las enseñanzas coránicas, el Ayatolá Araki señaló que el Sagrado Corán describe un frente de fe que se fortalece a través de la adversidad, añadiendo que las heridas y los sacrificios no debilitan a los creyentes, sino que refuerzan su determinación.

Dijo que la experiencia histórica muestra que, a pesar de la presión sostenida, las amenazas y las conspiraciones de los adversarios, el frente de resistencia ha emergido consistentemente más fuerte a través de la confianza en la fe y la perseverancia.

Identidad Alauí y Ejemplos Contemporáneos

El Ayatolá Araki señaló la vida del Imam Alí (La paz sea con él) como el modelo máximo de firmeza, diciendo que la perseverancia "hasta el último aliento" es una característica definitoria de la identidad alauí. Citó a figuras como Hazrat Abbas ibn Alí (La paz sea con él) como encarnaciones históricas de este principio.

Añadió que el mismo espíritu continúa en la era moderna, observando que incluso cuando figuras como el General Soleimani son asesinadas, el camino de la resistencia no termina.

"Esto se debe a que el camino de la resistencia pertenece a una nación con una identidad clara y profundamente arraigada", afirmó.

El Ayatolá Araki también subrayó que la identidad alauí no se limita al ámbito militar, sino que se extiende a la ciencia, el desarrollo económico, la política y la gobernanza social.

I‘tikaf y Renovación Espiritual

Volviéndose hacia la importancia del I‘tikaf, el Ayatolá Araki describió el retiro ritual como una oportunidad para reconectar con los valores fundamentales de la tutoría (walayah) y el liderazgo en el Islam.

"El I‘tikaf en sí mismo es un símbolo de la identidad iraní", dijo. "Si se le quitara a esta nación su identidad alauí, no quedaría nada para oponerse a sus enemigos".

Añadió que retirarse en las mezquitas —lugares donde los Imames infalibles (La paz sea con ellos) alguna vez oraron— permite a los creyentes limpiarse espiritualmente y renovar su vínculo con el concepto del Imamato y la tutoría (walayah).

Para concluir, el Ayatolá Araki oró por la continua firmeza de la nación iraní, diciendo que su identidad como nación leal a la tutoría (walayah) no puede ser borrada por la presión externa.

"Nuestra nación es una nación de la tutoría (walayah)", dijo. "Esta identidad original nunca será arrebatada".