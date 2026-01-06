Presidente de la Asamblea de Unidad Musulmana de Pakistán Condena Agresión de EE.UU. Contra Venezuela y Amenazas a Irán

En una declaración oficial, el Senador Jafari denunció el bombardeo, el bloqueo económico y la presión militar sostenida impuesta sobre Venezuela, subrayando que la agresión contra una nación independiente y soberana es inaceptable bajo cualquier circunstancia.

Afirmó que las acciones de EE.UU. contra Venezuela representan una clara violación del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas globales universalmente reconocidas. Según el senador, las sanciones económicas y la coerción militar de Washington exponen la "verdadera cara" de las políticas de la administración Trump, que caracterizó como belicistas, imperialistas y motivadas por intereses petroleros más que por la diplomacia.

"El bloqueo económico y la presión militar sobre Venezuela revelan una política en la que la confrontación reemplaza al diálogo, y se persiguen ambiciones imperiales a expensas de la estabilidad internacional", declaró Jafari, añadiendo que tales acciones a menudo se utilizan para desviar la atención pública de los fracasos políticos internos dentro de Estados Unidos.

El senador pakistaní argumentó además que las demostraciones de poder militar estadounidense en el extranjero son un reflejo de debilidad política interna y crisis de liderazgo. Advirtió que tales enfoques no mejoran la seguridad global, sino que intensifican las tensiones y empujan a la comunidad internacional hacia una mayor inestabilidad y conflicto.

Condena de las Amenazas Contra Irán

Al referirse a las amenazas de EE.UU. contra la República Islámica de Irán, el Senador Jafari las describió como otro ejemplo de lo que llamó las "doble moral e hipocresía" de Washington en los asuntos internacionales. Criticó los intentos de justificar la injerencia en los asuntos internos de Irán bajo el pretexto de apoyar protestas, señalando que tales afirmaciones provienen de un gobierno con un largo historial de reprimir la disidencia e incitar la violencia en todo el mundo.

"Amenazar a un estado soberano mientras se afirma apoyar la libertad y la paz no es más que una hipocresía descarada", dijo, añadiendo que tal retórica socava la confianza internacional y expone la contradicción entre las acciones de EE.UU. y sus valores declarados.

El Presidente de la Asamblea de Unidad Musulmana de Pakistán advirtió que estas amenazas constituyen un peligro serio para la paz y la seguridad globales y están principalmente dirigidas a posturas políticas y propaganda personal. También describió las afirmaciones de los líderes estadounidenses de ser merecedores de premios internacionales de paz como "profundamente contradictorias y cada vez más inverosímiles" a la luz de sus políticas.

Llamado a la Acción Internacional

En sus observaciones finales, el Senador Jafari instó a la comunidad internacional —particularmente a las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales de derechos humanos— a no permanecer en silencio frente a lo que describió como la continua agresión estadounidense. Hizo un llamado a renovar el compromiso con el diálogo, la negociación y la diplomacia como los únicos medios viables para resolver disputas internacionales.

"El mundo ya no puede tolerar nuevas guerras ni acciones militares unilaterales", afirmó, enfatizando que confrontar las agendas imperialistas es una responsabilidad global urgente.

Subrayó además que Pakistán y otras naciones libres e independientes deben solidarizarse con los países oprimidos y hablar con una voz unificada en defensa de la paz mundial, la soberanía nacional y la supremacía del derecho internacional.