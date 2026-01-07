Venezuela decreta 7 días de duelo por las víctimas del ataque de EEUU

“He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor, honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela”, declaró la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el martes durante un discurso en el canal estatal VTV.

En la madrugada del 3 de enero, Caracas, capital venezolana, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira fueron escenario de las agresiones de las fuerzas estadounidenses, ofensiva que concluyó con el secuestro del presidente constitucional del país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, así como la muerte de 80 civiles y militares.

La mandataria enfatizó que este duelo no solo honra a los que cayeron defendiendo al país, sino también subraya el compromiso continuo del gobierno bolivariano con la soberanía nacional.

“Cese el acoso a Venezuela, cese la agresión al pueblo de Bolívar”, reiteró Rodríguez, mientras condenaba la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.

Tras esta agresión, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que asumiría el control de Venezuela; mientras su secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió que la operación militar permitiría a Washington acceder a la “riqueza y los recursos adicionales” del país bolivariano.

Durante su intervención, Rodríguez también destacó que el gobierno venezolano mantiene su enfoque en la paz y en la restauración de la libertad de los líderes secuestrados.

“Juramos no descansar hasta que nuestra patria esté consolidada por un camino de paz”, señaló, reafirmando la unidad nacional y el poder popular como los pilares de la lucha contra la agresión imperialista.

Rodríguez hizo un llamado a la unión nacional, destacando que “el poder político consolidado en Venezuela, basado en el Poder Popular, es la barrera infranqueable ante la agresión armada unilateral”.

Por último, subrayó que esta lucha no solo se limita a la defensa territorial, sino también a la preservación de los derechos fundamentales de los venezolanos.