Papa espera que acuerdo EEUU-Irán ponga fin a guerra para siempre

Preguntado este martes sobre el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el papa León XIII ha indicado que “gracias a Dios, al menos existe este memorándum que firmarán oficialmente el viernes".

“Aún quedan varios puntos por resolver, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo, mediante la negociación, en lugar de volver a la guerra”, ha afirmado el Papa a los periodistas a las afueras de su residencia en Castel Gandolfo, Italia.

Ha expresado su esperanza de que este acuerdo “realmente sea una verdadera solución a la guerra, que la guerra haya terminado realmente y que podamos seguir adelante”.

Anteriormente, el papa León XIV provocó la ira del presidente de EE.UU., Donald Trump, tras sus duras críticas a la guerra estadounidense-israelí contra Irán.

En las últimas semanas, Trump ha continuado con una serie de ataques públicos sin precedentes contra el Papa por sus posturas, lo que ha provocado fuertes reacciones de líderes cristianos de todo el espectro político.

En la madrugada del lunes, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informó que Teherán y Washington ultimaron el domingo el texto de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra de agresión estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero contra el país persa.

Se espera que el acuerdo ponga fin de forma inmediata y permanente a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.