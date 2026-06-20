Manifestación en Túnez en apoyo a los detenidos de la Flotilla Al-Sumud

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Decenas de activistas tunecinos se concentraron el viernes en la Plaza de los Derechos Humanos de Túnez para exigir la liberación de cuatro miembros detenidos de la Flotilla Mundial Al-Sumud.

Los participantes en esta concentración, organizada por el Comité Nacional para la Defensa de los Activistas de la Flotilla Al-Sumud y del Derecho de Palestina, corearon consignas como «Ni prisión ni cadenas para los héroes de Al-Sumud» y reclamaron el fin de la detención de estos activistas.

Bassem Trifi, presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, señaló que han transcurrido tres meses desde la detención de estas personas y subrayó que no existe ninguna prueba en su contra, añadiendo que el apoyo al pueblo palestino no se detendrá.

Estos cuatro activistas forman parte de los siete miembros de la Flotilla Al-Sumud que fueron detenidos en marzo bajo acusaciones de blanqueo de capitales. Sin embargo, tres de ellos han sido liberados en los últimos meses por decisión del sistema judicial tunecino.

Hasta el momento, las autoridades tunecinas no han reaccionado a esta concentración.

Varios barcos de la «Flotilla Mundial Al-Sumud» zarparon hacia la Franja de Gaza desde finales de agosto de 2025 con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel sobre este territorio desde 2006, bloqueo que se intensificó durante la guerra iniciada el 8 de octubre de 2023 y que se prolongó durante dos años.

Tras aproximarse a las costas de Gaza, estas embarcaciones fueron interceptadas por el ejército israelí; todos los activistas que se encontraban a bordo fueron detenidos y posteriormente devueltos a sus respectivos países.