Cuartel General de Jatam al-Anbiya: El estrecho de Ormuz volverá a cerrarse al tránsito de buques

Según informa IRNA, en el comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, publicado este sábado, se establece: “En vista de la evidente mala fe y el incumplimiento de Estados Unidos respecto a la no ejecución del primer párrafo del memorando de entendimiento para el fin de la guerra, y en respuesta a la violación ininterrumpida y continua del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano, así como la masacre despiadada y el desplazamiento de cientos de miles de personas, y teniendo en cuenta la falta de retirada de las fuerzas de ocupación sionistas de los territorios del sur del Líbano, se declara que el estrecho de Ormuz volverá a cerrarse al tránsito de buques”.

“Se recuerda que este es el primer paso en respuesta a la violación de los compromisos por parte del enemigo, y en caso de que continúe la agresión, se planificarán y ejecutarán los siguientes pasos para obligar al enemigo a cumplir con sus obligaciones”, se enfatiza en el comunicado.