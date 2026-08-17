Wall Street Journal: Irán se prepara para una nueva ronda de confrontación con Estados Unidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El periódico estadounidense Wall Street Journal afirmó en un informe que «Irán, en una situación en la que las negociaciones con Estados Unidos han llegado a un punto muerto, se está preparando para la posibilidad de una reanudación del enfrentamiento militar»; y que este enfoque se ha formado en circunstancias en las que Teherán desconfía de las motivaciones de Washington en las negociaciones y del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los acuerdos previos, teniendo en cuenta los antecedentes de las acciones de este país.

Según este informe, el entendimiento firmado en junio entre Teherán y Washington se produjo después de que Estados Unidos e "Israel" hubieran ejercido previamente amplias presiones militares y económicas contra Irán. Sin embargo, según afirma el WSJ, Teherán considera que este entendimiento no ha logrado ofrecer ninguna garantía del cumplimiento de Estados Unidos con sus compromisos, lo que ha llevado a que las negociaciones actuales sean vistas más bien como una oportunidad temporal para reducir la presión y reconstruir la capacidad del país.

El Wall Street Journal también afirmó que, durante los últimos dos meses, al mismo tiempo que continuaban las negociaciones, Irán ha proseguido el proceso de reconstrucción de sus infraestructuras militares, el restablecimiento del acceso a las bases de misiles y el aumento de la producción de misiles y drones.

El periódico, citando a funcionarios iraníes y árabes, así como evaluaciones de inteligencia, consideró estas medidas como una señal de la preparación de Teherán ante la posibilidad de una nueva intensificación del conflicto.

En otra parte del informe se señala que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se enfrentan actualmente a serias divergencias respecto a las sanciones, el bloqueo naval y la situación del estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, Washington insiste en la presión económica y naval para modificar los cálculos de Teherán; en contrapartida, Irán ha declarado que, mientras Estados Unidos no corrija su comportamiento, no será posible levantar las restricciones impuestas sobre el estrecho de Ormuz ni resolver otras cuestiones en disputa.



