Exalto cargo del Banco Mundial: Sanciones de EE. UU. no aíslan a Irán gracias a redes financieras alternativas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la luz de las afirmaciones de «Donald Trump», presidente de Estados Unidos, sobre la imposición de una presión económica intensa y sin precedentes contra Irán, planteada tras el fracaso en recurrir a la opción militar, varios asuntos y cuestiones de gran relevancia centran la atención de expertos y observadores internacionales. Entre ellos destacan la brecha entre el régimen de sanciones estadounidense y la convergencia de grandes potencias como China, Rusia e India frente a dicho régimen; la vulnerabilidad mutua de los centros financieros regionales; la contradicción de intereses entre el mantenimiento de la estabilidad de los mercados financieros del Golfo y el compromiso con la política de sanciones de Washington; y el límite de la capacidad de resistencia comercial de la Unión Europea y otros actores frente al unilateralismo extraterritorial.

En este contexto, «Mounir Rached», presidente de la Asociación Económica Libanesa, profesor de Economía en la Universidad Americana de Beirut y asesor del Ministerio de Finanzas del Líbano, quien cuenta con experiencia como asesor financiero del Banco Mundial y con 25 años de trayectoria en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como economista sénior, declaró a la Agencia de Noticias ABNA, en respuesta a la pregunta de si, teniendo en cuenta la voluntad de actores como China, Rusia e India de mantener las relaciones comerciales con Teherán, el nuevo proyecto estadounidense de sanciones económicas contra Irán puede bloquear los flujos de intercambio de Irán o si, por el contrario, simplemente acelerará el proceso de creación de corredores, sistemas de liquidación no denominados en dólares y una economía paralela en el bloque oriental/Sur Global: «No creo que esta política, es decir, la nueva presión económica, vaya a tener un gran impacto sobre el comercio de Irán. Irán comparte fronteras en el mar Caspio con siete países, lo que también lo conecta con Rusia. Muchos países están interesados en comerciar con Irán, especialmente Rusia. Irán puede recibir mercancías a través de Rusia y también a través de Pakistán, con el que comparte frontera, así como desde India y todos los países asiáticos. Esto corresponde al comercio terrestre».

Rutas alternativas para el comercio y la transferencia de dinero

Rached añadió: «Además, existe la opción del comercio aéreo, que puede realizarse desde cualquier lugar. Por supuesto, estas presiones podrían afectar a algo: las exportaciones de petróleo de Irán. Hasta ahora no existe ningún problema. La única oportunidad para exportar petróleo es similar al modelo que Irak utiliza actualmente. Este país exporta el petróleo mediante buques cisterna específicamente destinados a Irak, lo transporta hasta Baniás, en Siria, y desde allí lo exporta a países, quizá los Países Bajos y otros».

Dijo: «Según la información reciente, Estados Unidos permite la exportación de petróleo. Los buques que transportan petróleo, incluidos los buques no iraníes, trasladan el petróleo a países amigos. No impiden que el petróleo llegue a países amigos y favorables como Europa, Asia Oriental, Japón y China. Por tanto, no creo que este bloqueo económico vaya a tener éxito. Puede tener un impacto, pero no será suficiente para cortar realmente la conexión de Irán con el mundo».

«Pueden impedir la transferencia de dinero cerrando SWIFT, y llevan más de diez años haciéndolo, pero existen otros métodos de pago a través de países amigos. Por ejemplo, Irán puede utilizar sus cuentas en bancos rusos o paquistaníes, como si fueran empresas locales. Después pueden recibir las transferencias en los bancos de estos países amigos. Irán los utilizará simultáneamente, del mismo modo que los utilizan las instituciones paquistaníes o rusas. Por tanto, tampoco será fácil cortar las relaciones financieras».

Turquía, Pakistán y Emiratos: cuellos de botella que Estados Unidos no puede controlar fácilmente

Este exfuncionario del Banco Mundial, al responder a la pregunta de cómo países como Emiratos y Turquía, que son al mismo tiempo socios occidentales en materia de seguridad y finanzas y vías de respiración económica para Irán, pueden equilibrar, ante una intensificación de las presiones y advertencias de seguridad bilaterales, el riesgo de violar las sanciones estadounidenses con el riesgo de inestabilidad geopolítica en su vecindad, declaró: «No creo que estos países, especialmente Turquía, vayan a seguir las sanciones estadounidenses, sobre todo porque Turquía, por ejemplo, está muy descontenta con el firme apoyo de Estados Unidos a Israel y, como saben, “Recep Tayyip Erdoğan”, presidente de este país, pidió que “Benjamin Netanyahu”, primer ministro del régimen sionista, fuera juzgado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Por tanto, Turquía no ha seguido estas sanciones y no creo que Estados Unidos tenga mucha capacidad de presión para detenerla».

Por el contrario, Estados Unidos necesita a Turquía; Turquía forma parte de la OTAN y es también un centro estratégico de defensa en torno a Rusia. Turquía es un país poderoso y Estados Unidos necesita su amistad para equilibrar el poder regional a su favor. Por tanto, Estados Unidos no puede disgustar a Turquía.

Añadió: «También existen otros países, como Pakistán, que no siguen al cien por cien a Estados Unidos. Pakistán desempeña un papel de mediador entre ambas partes, entre estadounidenses e iraníes. Irak también mantiene buenas relaciones tanto con Irán como con Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos no puede controlar a todos estos países de esta manera».

Países pequeños como Emiratos Árabes Unidos tampoco tienen el poder necesario. Disponen de recursos humanos y militares limitados y pueden ser sometidos a presión, lo que puede tener consecuencias. Estos países dependen en gran medida de Estados Unidos para proteger sus intereses, pero también deben mantener buenas relaciones con Irán. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos mantiene importantes relaciones financieras con iraníes y empresas iraníes, que no se limitan a las compañías petroleras y comerciales. Irán es un país grande que importa grandes cantidades de mercancías y utiliza a Emiratos Árabes Unidos. Este país es una fuente principal de importaciones y utiliza bancos emiratíes.

El petróleo: el eslabón que vincula la presión de las sanciones con la economía estadounidense y mundial

Rached dijo: «No creo que las sanciones económicas, salvo en el caso del petróleo, vayan a tener mucho éxito. Aunque las exportaciones de petróleo también serán inferiores a lo habitual, de modo que la cantidad habitual es de 20 millones de barriles diarios, lo que representa alrededor del 20 % de la producción mundial. El consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz. Esta escasez afectará a todos, incluido el propio Estados Unidos».

Hoy en día, la inflación en Estados Unidos ha aumentado en cierta medida debido al incremento de los precios del combustible, y un estadounidense está descontento porque un galón de gasolina cuesta ahora más de cuatro dólares. El diésel, que se utiliza para el transporte comercial de mercancías, es también más importante que la gasolina y, a su vez, constituye un factor esencial para el comercio interno estadounidense. Por ejemplo, los productos agrícolas y las verduras procedentes de California, en el oeste, llegan a todos los estados y a muchos países, especialmente durante el invierno.

En respuesta a la cuestión de la posibilidad de que Europa y los socios regionales no acompañen políticamente un bloqueo comercial completo contra Irán, y de si las estructuras financieras y el sector privado de estos países cuentan con la independencia jurídica y ejecutiva necesaria para resistir las sanciones secundarias estadounidenses o si se verán obligados a someterse en la práctica, dijo: «El aumento del precio del petróleo y su impacto sobre Europa también serán significativos. Todos los países no exportadores cuya producción no esté disponible o sea limitada se verán afectados por esta cuestión y sufrirán daños. Estas sanciones económicas tendrán su mayor impacto sobre el petróleo».

«Como señalé en la primera pregunta, Irán recibe los bienes que necesita a través de Turquía, Pakistán, en general a través del mar Caspio y también mediante Rusia. Rusia y China no quieren que Estados Unidos tenga un éxito completo y controle el Golfo, así como la economía mundial del petróleo y del dinero. Por tanto, no estarán muy contentos con esta situación y contribuirán a alterar este proceso internacional».

Sanciones que también presionan a los aliados de Estados Unidos

El funcionario del Banco Mundial añadió: «El comercio de Irán está centrado principalmente en Asia, no en Europa. Por el contrario, Europa necesita principalmente el petróleo iraní y las empresas europeas que invierten en el sector petrolero de Irán, como la compañía francesa Total, deben continuar ampliando y finalizando los acuerdos. Si estos países están descontentos con la imposición de grandes sanciones contra Irán, adoptarán una posición según la cual la aplicación plena de esta guerra económica no es fácil. Presionarán a Estados Unidos. Estas sanciones perjudicarán a los países amigos de Estados Unidos».

Dijo: «Estados Unidos quiere librar una guerra económica sin afectar negativamente a los países de su esfera de influencia, pero esto es prácticamente imposible. Como hemos visto, el mercado del petróleo ha afectado a Estados Unidos y a otros países, especialmente a los europeos. Por tanto, los sectores privados que comercian con compañías petroleras iraníes consideran naturalmente ilegal esta sanción e intentarán continuar comerciando con Irán o presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia».

Rached añadió: «No corresponde a Estados Unidos ejercer presión. Estados Unidos no puede pedir a estos países que impongan sanciones económicas, especialmente porque, en última instancia, deben tener en cuenta la causa y el efecto. Todo lo que Estados Unidos hace tiene como objetivo final proteger los intereses de Israel, y proteger a Israel significa garantizar su seguridad. Pero estos países no están de acuerdo con la idea de que debamos pagar un alto precio por proteger a Israel. Incluso países como Canadá han declarado recientemente que esta guerra y agresión de Israel, el daño continuo a la economía del Líbano y el asesinato de ciudadanos libaneses constituyen crímenes de guerra».

Subrayó que muchos países, tanto en Europa como en el resto del mundo, están ahora convencidos de que la solución reside en la negociación, no en destruir estos países, matar a sus ciudadanos y destruir sus infraestructuras y sus economías, mientras Estados Unidos bombardea numerosos lugares, incluso emplazamientos militares con presencia de civiles.

Rached añadió: «Por supuesto, debo subrayar que la actual situación económica de Irán no se debe únicamente a la guerra, sino también a la gestión económica. Irán registra una inflación muy elevada. La producción interna lleva años relegada a un segundo plano, porque no existe una política clara al respecto y el sector privado no desempeña plenamente su papel».

El desgaste de la hegemonía estadounidense en Oriente Medio

El presidente de la Asociación Económica Libanesa, al responder finalmente a la pregunta de hasta qué punto la reticencia de grandes potencias como Pekín y Moscú y de actores regionales como Ankara y Abu Dabi a acompañar el enfoque de Trump refleja el desgaste de la hegemonía estadounidense en la arquitectura de seguridad y política de Oriente Medio, declaró: «Estados Unidos no puede dominar Oriente Medio por varias razones. En primer lugar, existen intereses internacionales impulsados por países grandes y poderosos como China y Rusia. Esto significa que Estados Unidos evita una confrontación directa con estos países. Estos países no quieren que Estados Unidos controle Oriente Medio. Esto está claro».

«En segundo lugar, Estados Unidos tiene un problema: no puede librar guerras de manera permanente. Estados Unidos solo puede combatir a corto plazo, porque continuar una guerra prolongada es difícil para él; no puede repetir la experiencia de Vietnam. Incluso hemos visto la experiencia de Afganistán y la experiencia estadounidense en Irak. Estas políticas opresivas no producen resultados».

«Estados Unidos quiere dominar estas regiones. Esto puede lograrse mediante el comercio, la persuasión y el diálogo, y mediante la inversión en estos países, no mediante las armas. El principal comercio de Estados Unidos en Oriente Medio es el comercio de armas, no el comercio de mercancías. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esto demuestra el impacto negativo de todo lo que está ocurriendo y debilita la hegemonía estadounidense en la estructura de seguridad y política de Oriente Medio. Es decir, Estados Unidos no ha logrado ningún éxito hasta ahora».

«Actualmente, Estados Unidos amenaza en ocasiones a Irán con armas nucleares. Es completamente irracional que un Estado nuclear bombardee a un Estado no nuclear, ya que Irán no posee armas nucleares. Esta situación es similar a lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial con un país como Japón, un país que era una poderosa potencia militar y económica. Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Japón, pero todo el mundo se volvió contra él por este nivel de destrucción militar».

«Estados Unidos tiene limitaciones en el uso de su poder militar. Es decir, no puede hacer lo que hace Israel. La situación de Israel es diferente. Esto no significa que Israel tenga razón, pero Israel no presta atención a su reputación en el mundo y posee influencia financiera a escala mundial; cuando se celebran elecciones en otros países, abusa de esta influencia, ayuda a candidatos y reconstruirá sus relaciones con otros países».

«Lo que quiero decir es que el equilibrio regional cambiará, aunque Estados Unidos desempeñe ahora un papel destacado y disponga de portaaviones y equipamiento militar. Sabemos que este equipamiento militar, debido a su proximidad a la región, se ha convertido en un objetivo para Irán. Estados Unidos ha comenzado a retirar gradualmente sus armas de la región del Golfo debido a los daños sufridos por sus equipos, buques y bases en algunos otros países».

«En última instancia, Estados Unidos debe aceptar la realidad: la solución es diferente. La solución no es la guerra. Me refiero a la guerra contra Irán. El papel de Estados Unidos en Oriente Medio no será más fuerte que antes; por el contrario, esperamos que China se implique y que Rusia aumente su influencia en Oriente Medio».