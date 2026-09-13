Ansarolá tacha de ‘falso’ relato de Trump sobre su petición a EEUU

Hazem al-Asad, miembro del buró político del movimiento popular Ansarolá, ha refutado este sábado la alegación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la Resistencia yemení ha pedido a Washington que no intervenga en el conflicto del país árabe.

Tras calificar el comentario de Trump de “infundado y falso”, Ansarolá ha hecho hincapié en que ningún funcionario del Gobierno de Saná se ha puesto en contacto con la Casa Blanca.

“Como de costumbre, con su manía de hablar sin sentido y contar mentiras ridículas, el criminal Trump teje relatos sin fundamento. Pero la realidad lo define a la perfección con el viejo proverbio: ‘La mano que no puedes romper, bésala y ruega que se rompa’”, ha escrito Al-Asad en una nota publicada en la plataforma X.

Horas antes, Trump declaró que funcionarios de Ansarolá habían llamado a Washington pidiéndole que no interviniera en el conflicto contra el régimen títere con sede en Adén y respaldado por Arabia Saudí.

“Los hutíes nos llamaron y no quieren pelear con nosotros”, dijo Trump a los periodistas durante una visita a Dublín, capital irlandesa. “No quieren que los ataquemos”, agregó.

Trump también aseguró que “todo va a salir de maravilla” en la región de Asia Occidental.

Según el sitio web de noticias estadounidense Axios, el príncipe heredero saudí Muhamad bin Salman llamó a Trump dos veces el jueves para solicitar ataques estadounidenses contra las fuerzas de la Resistencia yemení, pero el presidente estadounidense se negó.

Este acontecimiento se produce cuando las fuerzas armadas yemeníes han afianzado su control sobre la isla de Mayun, también conocida como isla de Perim, completando así su control sobre el estrecho de Bab el-Mandab, un paso marítimo vital que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

La toma de Mayun, situada en el corazón del estrecho de Bab el-Mandab y que funciona como un punto de observación crucial, ha puesto toda la vía marítima bajo la autoridad de fuerzas que operan desde Saná.

Los recientes acontecimientos se producen en un contexto de crecientes tensiones a lo largo de la costa occidental de Yemen, donde las fuerzas yemeníes y los mercenarios apoyados por Arabia Saudí se han visto envueltos en enfrentamientos por regiones costeras vitales y lugares estratégicos.

Los últimos avances han alterado el equilibrio de poder en el frente occidental, lo que ha llevado a Arabia Saudí a realizar ataques aéreos contra posiciones e infraestructuras yemeníes.