La iniciativa, propuesta por la embajada de la República Islámica de Irán en México y aprobada por el Ayuntamiento de Teherán, constituye un gesto simbólico de amistad, respeto mutuo y solidaridad entre los pueblos de Irán y México.

La iluminación de la Torre Azadi con los colores verde, blanco y rojo de la bandera de México se considera como un homenaje a una de las principales celebraciones nacionales del pueblo mexicano y transmite un mensaje de cercanía entre dos pueblos con antiguas civilizaciones, ricas tradiciones culturales y una voluntad creciente de fortalecer sus relaciones bilaterales.

La embajada de Irán ha subrayado que la medida también expresa su agradecimiento por la hospitalidad, el afecto y la solidaridad mostrados por el pueblo mexicano hacia Irán en los últimos meses, especialmente durante la celebración del Mundial de Fútbol y la presencia de la selección nacional iraní en la ciudad de Tijuana.

La celebración del Día de la Independencia de México en Irán, prevista para la noche de este martes, expresa la importancia de la diplomacia cultural y de los vínculos humanos entre ambos pueblos.

De acuerdo con la embajada de Irán en México, el momento del evento coincide con el momento en que millones de mexicanos se reúnen para celebrar la independencia de su país.

Las banderas de Irán y México comparten los mismos colores: verde, blanco y rojo.

Puede parecer una coincidencia, pero detrás de esos colores se encuentran valores universales que ambos pueblos reconocen y respetan. El verde representa la esperanza y el futuro; el blanco simboliza la paz y la convivencia; el rojo expresa el sacrificio, la dignidad y el amor por la patria.

Durante el mundial de Futbol 2026, México ganó uno de los partidos más importantes del torneo: el de la hospitalidad.