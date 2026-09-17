Trump espera “estar cerca del fin de la guerra con Irán”

En declaraciones a la prensa, Trump sostuvo que “ellos quieren un acuerdo; veremos cómo se desarrollan las cosas”, y afirmó haber recibido un mensaje directo de Irán, sin ofrecer pruebas respectivas.

Durante un discurso ofrecido en Carolina del Norte, el mandatario repitió sus acusaciones sobre el programa nuclear iraní y justificó los ataques contra instalaciones nucleares, alegando que “no podemos permitir que este país tenga armas nucleares”. Añadió que el conflicto “terminará pronto” y que el final podría producirse antes o después de las elecciones de medio mandato al Congreso, sin precisar fechas.

Trump también afirmó que su administración mantiene un bloqueo naval sin precedentes y que ninguna embarcación ha logrado atravesarlo, al tiempo que aseguró que el precio de los combustibles caerá “como un cohete inverso” una vez concluya el conflicto.

Sus declaraciones contrastan con la realidad sobre el terreno, donde el estrecho de Ormuz permanece cerrado bajo control de la Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, el tránsito marítimo se ha reducido a cifras mínimas, los precios del petróleo han superado los 100 dólares por barril y Teherán ha rechazado públicamente cualquier negociación mientras no se cumplan sus condiciones, incluido el retorno de Washington a sus compromisos del memorando de Islamabad.