Opositor saudí en entrevista con ABNA: Riad, en un callejón sin salida / ¿Yemen, nuevo campo de batalla entre las potencias mundiales?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según un informe de la Agencia Internacional de Noticias Ahlulbait (PB) - ABNA -, las informaciones difundidas por los medios sobre la solicitud de Riad a Washington y, posteriormente, a Londres para obtener apoyo militar en favor de Arabia Saudita frente a las fuerzas armadas de Yemen, conllevan mensajes sumamente graves y estratégicos en el plano de las relaciones internacionales, la seguridad regional y el equilibrio de poder. Este hecho refleja un giro estratégico en la búsqueda de aliados extrarregionales para salir de los callejones sin salida militares, y constituye una señal de alarma ante la posible expansión del alcance de unos enfrentamientos que, pese a los cuantiosos gastos en armamento, no han reportado hasta ahora ningún logro tangible para Arabia Saudita, la cual ya no ve otra salida que externalizar la guerra hacia las potencias internacionales.

El cambio en el equilibrio de fuerzas en el escenario de la guerra de Yemen indica la posibilidad de que un conflicto interno se transforme en una confrontación internacional, lo que plantea a los analistas políticos un interrogante crucial: ante la eventual entrada de tropas británicas o de su respaldo al campo de batalla, ¿se convertirá Yemen de una crisis regional en un escenario de enfrentamiento directo entre las potencias mundiales?

Nuevas alianzas y el cambio en la configuración del poder en la región

En este contexto, el doctor Wisam al-Rimal al-Shammari, exmédico militar, opositor saudí y miembro fundador del Consejo Federal para Arabia Saudita, afirmó en una entrevista: "Después de que Israel y Estados Unidos no lograran alcanzar sus objetivos en las rondas anteriores, salieron a la luz cuestiones que antes permanecían ocultas, y la región se encaminó hacia la denominada alianza de intereses. Tras el fracaso de Netanyahu y Trump en concretar sus ambiciones de otorgar plena autoridad a Israel para liderar la región, emergieron cuatro potencias principales —Irán, Pakistán, India y Turquía— que fueron conformando alianzas entre sí. La Alianza de La Meca es un ejemplo de ello y representa una flota conformada por Turquía y Pakistán, en la que Arabia Saudita es meramente un pasajero, nada más."

Al-Shammari añadió: "Por el contrario, no sería sorprendente que las fuerzas iraníes e indias se uniesen, ya que solo una flota puede hacer frente a otra flota. La pregunta más importante es: ¿quién formaría parte de esta hipotética flota? Los Emiratos Árabes Unidos son, sin duda, uno de sus pasajeros. La tribu Shammar en Arabia Saudita y sus aliados constituyen el eslabón perdido y el elemento más importante en el cambio de la dinámica regional. Dada su hostilidad histórica con la Casa de Saud, resulta del todo natural que esta tribu y sus aliados formen parte de la flota de Irán. Las fuerzas yemeníes también están del lado de Irán y, por consiguiente, si se conformara una flota entre Irán e India, ellas formarían parte de ella."

El desgaste del poder saudí y la dependencia de Riad de fuerzas extranjeras

Afirmó: "En el plano político y militar, el régimen saudí es fuerte internamente, pero se ha vuelto frágil en el ámbito externo. A pesar de décadas de acuerdos armamentísticos por valor de cientos de miles de millones de dólares con Washington y de haber equipado al ejército saudí con los más modernos sistemas de radar, drones y cazas F-15, ¿por qué Riad sigue necesitando 'fuerzas de apoyo extranjeras' para hacer frente a las fuerzas yemeníes? Únicamente porque el régimen saudí ha comenzado a desgastarse hasta el punto de que su debilidad resulta evidente. No obstante, es una gran suerte que el mundo se haya abstenido de respaldar a los hombres libres saudíes y a sus aliados en la liberación de su país. El enfrentamiento del régimen saudí con los hombres libres del interior tendrá lugar dentro del propio país, no fuera de él, como ocurre en Yemen. Por ello, el régimen saudí tiembla con solo mencionar a los 'hombres libres de la tribu Shammar', ya que ese enfrentamiento será entonces una lucha existencial en la que la verdad vencerá a la falsedad."

Este opositor saudí subrayó: "Sin duda, detrás de estas cuatro potencias y de la alianza política y militar que se están conformando en nuestra región se encuentran las potencias internacionales, y todas ellas se inscriben en el marco de una alianza de intereses. Hoy en día, el conflicto gira en torno a las rutas marítimas y terrestres. Cuestiones de este tipo son mucho más importantes que otros asuntos, como el nuclear. La experiencia ha demostrado que la cuestión nuclear puede resolverse políticamente mediante negociaciones, mientras que la experiencia actual pone de manifiesto la extrema sensibilidad de estas rutas. Hoy, el poder de Irán, respaldado por sus alianzas internacionales, controla las rutas marítimas de la región."

Irán, India y los Emiratos: posibles ejes de futuras alianzas

Añadió: "Creo que Irán, los Emiratos e India podrían revelar en el futuro una nueva alianza. El entendimiento entre las partes presentes y ausentes se extiende no solo a las rutas marítimas, sino también a las terrestres. Comprendemos cuál es la postura de Rusia, China y Estados Unidos en todos estos asuntos. Por lo tanto, la pregunta principal es: ¿qué lugar ocupan Europa y Gran Bretaña en lo que está sucediendo en nuestra región? Trump ha desafiado la soberanía de Europa y la monarquía británica de tal manera que amenaza la unidad de ambas. Sobre esta base, se presupone que Gran Bretaña y Europa, a su vez, no permitirán que Estados Unidos salga victorioso en su batalla contra Irán en la región. Asimismo, se espera que Gran Bretaña respalde los diálogos y acuerdos entre Irán y Omán, junto con el acuerdo entre Irán y los Emiratos bajo el paraguas de protección de India."

Al-Shammari afirmó: "El fracaso de Arabia Saudita en su relación con sus vecinos ha quedado demostrado. Por la razón que sea, el régimen saudí tiene problemas con Irak, Irán, Kuwait, Catar, los Emiratos, Yemen y otros. ¿Acaso puede concebirse que el mundo entero esté equivocado y que la Casa de Saud tenga razón? El régimen saudí se permite a sí mismo lo que prohíbe a los demás, y de ello existen numerosos ejemplos. Estados Unidos respalda al régimen saudí, y lo que hace falta es la salida de Estados Unidos de la región. Nosotros, árabes e iraníes, queramos o no, somos vecinos. Estamos obligados a alcanzar un entendimiento. Si las rutas marítimas pertenecen a Irán, las rutas terrestres pertenecen a los árabes. Debemos asociarnos, pero con una condición: ya no hay lugar para la Casa de Saud. Cada época tiene a sus propios hombres, y la época de la Casa de Saud ha llegado a su fin."