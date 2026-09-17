Sheij Rasul Ramishévich: ha llegado el momento de la unidad de los musulmanes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según un informe de la Agencia Internacional de Noticias Ahlulbait (PB) - ABNA -, el Sheij Rasul Ramishévich, activista mediático de Rusia, en el primer encuentro internacional "La Misión Profética de la Umma de Mahoma (la paz sea con él y su familia)", organizado por iniciativa de la Asamblea Mundial Qademun, subrayó, en referencia al sufrimiento del pueblo en Palestina y a los acontecimientos de la región, la necesidad de la unidad de los musulmanes.

Señaló que los musulmanes de distintos países se consideran partícipes del sufrimiento y los problemas de los demás, y declaró: "Sentimos el dolor de nuestros hermanos en Palestina, Irán, Irak y Líbano."

Ramishévich, refiriéndose al apoyo material y espiritual brindado al pueblo y a las corrientes involucradas en los acontecimientos de la región, afirmó que, en su opinión, los esfuerzos de Israel y Estados Unidos por debilitar la posición del islam se han topado con la resistencia de los musulmanes y los muyahidines.

Este activista mediático ruso, subrayando que "ha llegado el momento de la unión y no el de la discordia", declaró que los musulmanes deben dejar de lado sus diferencias y unirse apoyándose en la fe y la solidaridad.

A continuación, en referencia a la extensión geográfica del mundo islámico, insistió en la necesidad de forjar la solidaridad entre los musulmanes desde Gaza hasta Casablanca, desde Damasco hasta Teherán y desde El Cairo hasta Bagdad.

Ramishévich, al final de su discurso, elevó una plegaria por el fortalecimiento de la unidad de los musulmanes, la victoria del islam y el respaldo a los musulmanes que trabajan en la defensa de su religión y de su pueblo.