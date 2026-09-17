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Sheij Rasul Ramishévich: ha llegado el momento de la unidad de los musulmanes

17 septiembre 2026 - 23:56
Código de noticia: 1866917
fuente: Abna24
Sheij Rasul Ramishévich: ha llegado el momento de la unidad de los musulmanes

Un activista mediático de Rusia, en el primer encuentro internacional "La Misión Profética de la Umma de Mahoma (la paz sea con él y su familia)", organizado por iniciativa de la Asamblea Mundial Qademun, subrayó, en referencia al sufrimiento del pueblo en Palestina y a los acontecimientos de la región, la necesidad de la unidad de los musulmanes.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según un informe de la Agencia Internacional de Noticias Ahlulbait (PB) - ABNA -, el Sheij Rasul Ramishévich, activista mediático de Rusia, en el primer encuentro internacional "La Misión Profética de la Umma de Mahoma (la paz sea con él y su familia)", organizado por iniciativa de la Asamblea Mundial Qademun, subrayó, en referencia al sufrimiento del pueblo en Palestina y a los acontecimientos de la región, la necesidad de la unidad de los musulmanes.

Señaló que los musulmanes de distintos países se consideran partícipes del sufrimiento y los problemas de los demás, y declaró: "Sentimos el dolor de nuestros hermanos en Palestina, Irán, Irak y Líbano."

Ramishévich, refiriéndose al apoyo material y espiritual brindado al pueblo y a las corrientes involucradas en los acontecimientos de la región, afirmó que, en su opinión, los esfuerzos de Israel y Estados Unidos por debilitar la posición del islam se han topado con la resistencia de los musulmanes y los muyahidines.

Este activista mediático ruso, subrayando que "ha llegado el momento de la unión y no el de la discordia", declaró que los musulmanes deben dejar de lado sus diferencias y unirse apoyándose en la fe y la solidaridad.

A continuación, en referencia a la extensión geográfica del mundo islámico, insistió en la necesidad de forjar la solidaridad entre los musulmanes desde Gaza hasta Casablanca, desde Damasco hasta Teherán y desde El Cairo hasta Bagdad.

Ramishévich, al final de su discurso, elevó una plegaria por el fortalecimiento de la unidad de los musulmanes, la victoria del islam y el respaldo a los musulmanes que trabajan en la defensa de su religión y de su pueblo.

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