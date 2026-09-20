Del despertar de las conciencias humanas a la necesidad de formar la ummah islámica; el ayatolá Ramazani lo explicó

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el ayatolá Reza Ramazani, Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB), al comenzar su clase de jurisprudencia avanzada del nuevo año académico, tras alabar a Dios y enviar bendiciones sobre el Gran Profeta (la paz sea con él y su familia), declaró: «Damos gracias a Dios Todopoderoso por concedernos el éxito de comenzar nuevamente la clase; “Lo que el Mensajero os dé, tomadlo; y lo que os prohíba, absteneos de ello”. Primero debemos comprender la religión para volvernos religiosos, y luego, si se nos concede el éxito, podremos tener un papel orientador».

La misión de los ulemas: propagación, enseñanza y formación

El ayatolá Ramazani, al señalar que los ulemas han heredado de los profetas divinos las funciones de propagación, enseñanza y formación, agregó: «Todos los ulemas han recibido estas funciones de los profetas divinos: la función de la propagación, la función de la enseñanza y la función de la formación; deben ser a la vez propagadores de la religión, maestros y formadores, y quizás, si se purifican, puedan también ser portadores de buenas nuevas y advertencias, y lámparas luminosas».

Afirmó: «Cada persona, en la medida de la luz y la verdad que ha recibido, puede desempeñar un papel y avanzar hacia la guía de la sociedad».

Todos los profetas buscaron formar una ummah

Al referirse a la cuestión de la formación de la ummah a lo largo de la historia de las religiones, declaró: «Ustedes saben que todos los profetas vinieron a formar una ummah, pero esto no llegó a concretarse. El Profeta del Islam sí formó esta ummah, pero luego ocurrieron ciertos acontecimientos. Las discrepancias y divisiones provocaron la dispersión de la ummah islámica».

El ayatolá Ramazani continuó: «Los enemigos del Islam se aprovecharon de esta dispersión y de estas discrepancias en su propio beneficio, y de este modo se preparó el terreno para el saqueo y la humillación de los musulmanes. Ocurrieron numerosos sucesos, se cometieron muchos crímenes a lo largo de la historia de la vida musulmana, y cuántos musulmanes fueron asesinados a causa de estas discrepancias».

El papel del colonialismo en la creación de discordia entre los musulmanes

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB), al referirse a la historia del colonialismo, declaró: «El sistema colonial explotó las discrepancias entre los musulmanes, ¿y acaso el origen de estas discrepancias no fueron precisamente estos mismos sistemas coloniales? Si estudian la historia del colonialismo británico, verán que se generaron discrepancias entre shiíes y sunitas, y más tarde incluso entre los propios sunitas, entre los seguidores de las distintas escuelas sunitas, y entre los propios seguidores shiíes».

Agregó: «En estas últimas décadas, hemos tenido la mayor cantidad de víctimas entre los musulmanes precisamente a causa de estas discrepancias».

La formación y el despertar de la ummah; su expansión entre los seguidores de otras religiones

El ayatolá Ramazani, al referirse a la labor del Imam Jomeiní (que Dios tenga misericordia de él) y del Líder de la Revolución en la formación y educación de la ummah islámica, declaró: «Nuestro Imam estableció esta ummah después de la revolución, porque creía en esta ummah, en ese objetivo y en ese camino, y trabajó durante diez años para consolidar esta ummah».

Agregó: «El Imam mártir formó a la ummah durante 37 años sobre cómo debe vivir un musulmán, transformó nuestra manera de ver las cosas y nos dio una visión profunda».

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB) añadió: «Este movimiento creció y se expandió hasta el punto de que también se sumaron a esta ummah algunos no musulmanes, y por ello vemos que personas no musulmanas —cristianos, seguidores de religiones abrahámicas y de religiones humanas, hindúes, sijes— vienen ahora y nos dicen que tienen muchos puntos en común con nosotros; debemos aprovechar estos puntos en común para alcanzar esos elevados objetivos».

Al referirse a la celebración de actos conmemorativos por el Líder mártir y de apoyo a Irán en distintos países, señaló: «En Pakistán, algunas concentraciones contaron con la presencia de más de 200.000 personas. Las concentraciones que se celebraron en algunos países reunieron a 30.000, 40.000, 50.000 personas... y una sola de esas decenas de concentraciones alcanzó esa cifra».

El ayatolá Ramazani afirmó: «Tras el martirio del Líder mártir, se produjo una suerte de despertar; las conciencias humanas se despertaron. Muchas personas que creían estar en el camino correcto se dieron cuenta de que estaban equivocadas, y tras el martirio comprendieron que el camino correcto era aquel hacia el cual nos había guiado nuestro gran Imam, el Imam mártir, quien nos colocó del lado correcto de la historia».

La necesidad de formar en los seminarios a los ulemas de la época

El ayatolá Ramazani, al referirse a las nuevas circunstancias, dijo: «Según lo ocurrido, la responsabilidad del seminario es aún mayor en el ámbito de la enseñanza y la formación; la institución del seminario debe desempeñar el papel más destacado en la formación de los ulemas de la época».

Añadió: «Ulemas de la época que, al enfrentarse a los ataques, sean capaces de resistirlos y hacerles frente. Este es un punto mencionado en los hadices: “Quien conoce su época, las confusiones no lo asaltan”; por ello la responsabilidad se vuelve aún mayor».

Condiciones «sin precedentes» para la propagación del Islam

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB) calificó las condiciones actuales del mundo como «sin precedentes para la propagación del Islam» y dijo: «Las condiciones que vivimos hoy son condiciones sin precedentes para la propagación del Islam, dadas las necesidades de esta época y dadas las crisis existentes. Nos enfrentamos a crisis intelectuales, morales y prácticas en el mundo».

Continuó: «Quienes pretendían encarnar la ilustración y determinar por sí mismos el camino a seguir se toparon con crisis; en el ámbito del pensamiento y la reflexión, en la cuestión de la familia, en la cuestión de la educación y temas semejantes, se enfrentaron a crisis».

La necesidad de fortalecer la institución de la propagación y prestar atención a sus habilidades

El ayatolá Ramazani afirmó: «Por ello, hoy la institución de la propagación dentro del clero debe fortalecerse como primera prioridad».

Al explicar el concepto de propagación, señaló: «Por supuesto, la propagación de la que hablamos es en el sentido general de la palabra, no aquella que se limita a quienes solo predican en Muharram, Safar y Ramadán; nos referimos al sentido general del término: la propagación del Islam, la propagación del Corán, la propagación de la revelación, la propagación de la religión como el mayor de los depósitos divinos».

Añadió: «Este sentido de la propagación abarca a la fuente de emulación (marja’), a las grandes figuras del seminario, a los predicadores que suben al púlpito y ofrecen sermones y conferencias, a los imames de la oración del viernes, a los imames de la oración congregacional; incluye a todos aquellos que se esfuerzan en este ámbito».

El ayatolá Ramazani subrayó: «Es importante prestar atención a las condiciones de la propagación: el conocimiento del público, el conocimiento del tema, el conocimiento de las necesidades, las prioridades y necesidades propias de la propagación, el reconocimiento de las habilidades y las distintas destrezas requeridas».

Consideró que la destreza en distintos campos es una de las necesidades importantes de la propagación, y dijo: «La habilidad para hablar desde el púlpito, para enseñar en el aula, para el diálogo de preguntas y respuestas, para responder a las dudas, para explicar correctamente los preceptos religiosos, las enseñanzas del Corán, los méritos de las palabras del Ahlul Bait (PB), el saber expresarse con propiedad y de manera adaptada a cada lugar; estas son necesidades importantes que deben atenderse».

Las cinco etapas desde la Revolución Islámica hasta la civilización islámica

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB) se refirió luego a la relación del seminario con el sistema islámico y dijo: «Prestar atención a la elevación del sistema islámico es uno de los puntos que nosotros, los seminaristas, debemos tener en cuenta; por supuesto, algunos dicen al respecto que esto no tiene mucha relación con nosotros, cuando en realidad este asunto —el sistema islámico— guarda una estrecha relación con los asuntos del seminario».

Añadió: «Por supuesto, todavía no hemos alcanzado muchos de los objetivos que debemos alcanzar: que todos los preceptos islámicos se apliquen en la sociedad, que la justicia en su sentido verdadero se implemente en la sociedad, que se respeten los derechos de los individuos en la sociedad, que se genere, por ejemplo, un bienestar relativo».

El ayatolá Ramazani continuó: «El Imam mártir planteó las siguientes etapas: la Revolución Islámica, el Sistema Islámico, el Estado Islámico, la Sociedad Islámica y la Civilización Islámica. Todavía seguimos recorriendo este camino, y se han pagado costos por cada una de estas etapas».

Los costos de la revolución y de la formación del sistema islámico

En cuanto a los costos de la Revolución Islámica, afirmó: «Para que la revolución se produjera, participó cerca del 70 por ciento de la población, algo sin precedentes o muy poco frecuente en el mundo. Pagamos muchos costos: grandes ulemas estuvieron en prisión, fueron exiliados, nuestros jóvenes fueron martirizados».

El ayatolá Ramazani también señaló, respecto a la formación del Sistema Islámico: «El Sistema Islámico atravesó numerosas experiencias amargas para su formación, entre ellas precisamente esta guerra impuesta, es decir, la guerra de ocho años en la que nos defendimos. También vivimos la Defensa Sagrada. Nosotros no fuimos los agresores; fuimos quienes nos defendimos frente a la agresión que se produjo».

El papel del clero en la Defensa Sagrada y en los asesinatos de los primeros años de la revolución

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB), al referirse al papel del seminario en la Defensa Sagrada, dijo: «El seminario también tuvo un gran papel; en esta Defensa Sagrada, en proporción a la población de clérigos, los mayores mártires provinieron precisamente del clero; estar en la primera línea, ser pionero, ser impulsor, es un componente propio del seminario revolucionario».

Añadió: «En cuanto a los asesinatos, los mayores mártires de atentados provinieron del clero. Los mártires del mihrab e innumerables otros mártires de la comunidad clerical fueron ofrecidos a la revolución».

El ayatolá Ramazani, al referirse a los asesinatos de los primeros años de la revolución, afirmó: «Un gran número de personas y de clérigos fueron asesinados en los primeros años de la revolución».

La responsabilidad del Estado Islámico frente a la moralidad de la sociedad

El ayatolá Ramazani continuó: «El Estado debe volverse islámico. El deber del Estado —cuando decimos Estado no nos referimos únicamente al poder ejecutivo—; el Estado y el gobierno islámico deben tener preocupación por el Islam».

Afirmó: «No puede decir que no tiene ninguna responsabilidad respecto al cielo y al infierno de la gente. El Estado islámico tiene una responsabilidad; debe preparar el terreno».

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB) añadió: «Por supuesto, cada persona elige la religión por su propia voluntad, pero el Estado debe impedir la corrupción, impedir la desnudez, impedir la indecencia. Este es precisamente el plan del enemigo dentro de la guerra híbrida».

Continuó: «Respecto al hiyab, todas las instituciones competentes están obligadas a crear las condiciones y el terreno necesarios para promover este importante asunto. Más de 30 instituciones tienen responsabilidad legal en este ámbito. El clero está obligado. Los responsables universitarios están obligados, porque el final de la desnudez es el alejamiento de ese camino hacia la felicidad».

Advertencia sobre la experiencia de Al-Ándalus y las consecuencias de la prostitución y la desnudez

El ayatolá Ramazani, al referirse a la experiencia histórica de Al-Ándalus, afirmó: «En Al-Ándalus, donde el dominio islámico se mantuvo durante 600 o 700 años, fue precisamente a causa de la prostitución, las indecencias, la desnudez y esta misma falta de recato que surgieron aquellas graves desviaciones».

Citando las palabras de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en Nahj al-Balagha, declaró: «El Estado islámico, según la expresión explícita de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en Nahj al-Balagha, tiene un deber y una obligación hacia los preceptos del Islam y las enseñanzas del Islam».

El país islámico y la responsabilidad de la nación

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB) describió a continuación la etapa de la «sociedad islámica» y dijo: «La siguiente etapa es la sociedad islámica; es decir, en cada callejón, en cada calle, en cada mercado, en cualquier lugar al que se vaya, debe verse allí el símbolo del Islam. El país debe ser islámico, y no solo el Estado islámico».

Añadió: «La nación también debe ser una nación islámica, y en ella deben respetarse las normas del Islam y los criterios del Islam».

El ayatolá Ramazani también se refirió a la cuestión de la delincuencia y dijo: «Por supuesto, esto no significa que, por ejemplo, no vaya a producirse ningún robo; no significa que en ese sistema el robo sea absolutamente imposible; no. Si hay robo, el sistema islámico lo previene».

Afirmó: «El gobierno islámico, una vez implementado, frena a los delincuentes. En un sistema islámico, el delincuente no está a salvo».

Irán, la independencia y 47 años de presiones y sanciones

El ayatolá Ramazani continuó sus palabras y afirmó: «En definitiva, para preservar esta independencia, esta libertad y esta liberación del yugo del colonialismo y la explotación, se han pagado muchos costos a lo largo de estos 47 años».

Añadió: «Durante 47 años han llevado a cabo todo tipo de conspiraciones contra la República Islámica: todo tipo de amenazas, todo tipo de sanciones, todo tipo de humillaciones, insultos y, finalmente, llamados a la rendición. Todo esto se ha llevado a cabo».

Referencia a la historia de Irán y el saqueo de sus recursos

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB), al referirse a la historia de Irán, afirmó: «El Irán islámico es un país antiguo, con una historia muy extensa. Por supuesto, hubo funcionarios incompetentes en distintos períodos, lo que provocó tanto la reducción de la geografía del país islámico como el deterioro de los avances que existían en el Irán islámico».

Respecto a la relación de Irán con el Islam, dijo: «Tras la llegada del Islam, los servicios mutuos entre Irán y el Islam provocaron la elevación científica y espiritual de Irán. Irán se islamizó».

El ayatolá Ramazani se refirió luego a la historia científica de Irán y del mundo islámico, y dijo: «Figuras como Avicena (Ibn Sina) y Al-Razi (Zakariyya Al-Razi) fueron, en definitiva, grandes figuras del mundo islámico».

Continuó: «Estas conspiraciones siempre continuaron, y siempre buscaron saquear a un Irán próspero, y esto efectivamente ocurrió. Saquearon a un Irán próspero y robaron la riqueza que existía en el Irán islámico».

La explicación de la «teoría de la resistencia» como enseñanza coránica

El ayatolá Ramazani, al subrayar la necesidad de explicar la «teoría de la resistencia», dijo: «Hoy nos encontramos ante una construcción de la ummah que debemos valorar. Hay dos afirmaciones importantes que debemos tener en cuenta. Primero, debemos explicar correctamente la teoría de la resistencia a partir de los versículos y los hadices».

Advirtió: «Algunos buscan eliminar el yihad y la resistencia del sistema del pensamiento religioso. Debemos tener cuidado. La teoría de la resistencia es una de las enseñanzas coránicas más importantes frente al sistema de dominación».

El ayatolá Ramazani, al citar el versículo «Muhammad es el Mensajero de Dios, y quienes están con él son severos con los incrédulos y misericordiosos entre sí», declaró: «Los seguidores del Profeta deben formarse a sí mismos de esta manera».

«Jamás celebraremos un referéndum para la continuación de la defensa»

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB), al referirse a las guerras libradas contra Irán, dijo: «Nos atacaron, cometieron agresión, nos la impusieron en tres ocasiones; una vez duró ocho años, otra vez doce días; según su propia versión, el ejército más grande de Oriente Medio ataca a Irán. Jamás imaginaron que Irán resistiría de esta manera».

El ayatolá Ramazani, en otra parte de sus palabras, al rechazar la propuesta de un referéndum sobre la continuación de la defensa, afirmó: «Jamás celebraremos un referéndum para la continuación de la defensa; jamás. ¡Ellos nunca celebraron un referéndum para la continuación de su agresión!»

Añadió: «¿Acaso Estados Unidos celebró un referéndum para la continuación de su agresión? Estados Unidos, que se considera a sí mismo el país más democrático del mundo, y que hoy es el país más despótico del mundo, ¿celebró acaso un referéndum para la continuación de su agresión?»

La defensa es nuestro derecho legítimo

El ayatolá Ramazani afirmó: «¿Acaso debemos celebrar un referéndum para defendernos? ¿Qué clase de discurso es este? La defensa es nuestro derecho legítimo. La defensa responde al mandato de la razón y de la naturaleza. La práctica de los sabios en todas partes dicta que el ser humano debe defenderse a sí mismo; debe defender su honor, su país, la totalidad de sus bienes dentro de su país».

Al criticar lo que calificó como la creación de división en la sociedad, declaró: «Lamentablemente, algunos pronuncian estas frases y generan división en la sociedad».

Añadió: «Cuando precisamente hoy es el momento en que más necesitamos la unidad y la solidaridad, aquello que nuestro Imam mártir denominó la unidad sagrada».

El énfasis en generar esperanza y el deber del clero

El Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB) dijo: «Nuestro deber hoy es dar esperanza a la gente con una visión divina; aunque nos han infligido grandes daños, tanto materiales como espirituales».

Añadió: «Los daños espirituales, que por supuesto jamás podrán ser compensados, nos los han infligido. Nos encontramos en estas condiciones. No podemos permanecer indiferentes ante este conjunto de circunstancias».

El ayatolá Ramazani afirmó: «Nuestra negligencia conducirá a la rendición de cuentas ante Dios, y ese será el pecado imperdonable».

Yemen y el frente de la resistencia

El ayatolá Ramazani, en la parte final de esta sección de sus palabras, dijo: «Hoy nos encontramos ante el gran fenómeno del pueblo yemení; estos muyahidines en el camino de Dios que han resistido frente al adversario, se han mantenido firmes y están asegurando sus derechos».

Añadió: «Hoy el frente de la resistencia se fortalece día a día, porque en este frente de la resistencia se ha depositado el cuerpo de las naciones del mundo. Cuando el cuerpo de las naciones del mundo tiene voluntades firmes, este frente resulta invencible».