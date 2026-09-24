8 marinos de Abraham Lincoln intentaron suicidarse durante la guerra contra Irán

Ocho militares de la Marina de EE.UU. asignados al grupo de ataque de USS Abraham Lincoln, intentaron suicidarse en un periodo que incluyó ataques contra Irán, mientras el portaviones establecía un nuevo récord de permanencia en el mar, según el secretario interino de la Marina Hung Cao, en una carta en respuesta a las preguntas de la senadora demócrata Kirsten Gillibrand.

“Desde el inicio del despliegue del Lincoln, se han producido un total de ocho intentos de suicidio en todo el grupo de ataque”, escribió Cao a Gillibrand.

“Esta cifra incluye a la tripulación del Lincoln y a los marineros del ala aérea del portaviones, al personal del grupo de ataque y del escuadrón de destructores, a los destructores de escolta y a todos los escuadrones de aviación embarcados”, añadió.

Según Cao, el personal militar a bordo del portaviones cuenta con cinco capellanes, un psicólogo, un trabajador social y un perro de apoyo emocional.

“Cada día que nos despertamos y escuchamos hablar a nuestro capitán, esperamos desesperadamente y con ansiedad recibir noticias sobre nuestro regreso”, dijo un tripulante a la cadena estadounidense CNN.

El portaviones USS Abraham Lincoln fue desplegado hace más de diez meses en Asia Occidental, cuando un despliegue habitual suele durar entre seis y siete meses, según medios estadounidenses. El Lincoln abandonó Asia Occidental en agosto y se espera que regrese a San Diego en las próximas semanas.

El USS Abraham Lincoln partió de su base en San Diego el 21 de noviembre y estaba destinado inicialmente al Pacífico, pero posteriormente fue desviado hacia Asia Occidental después de que Estados Unidos y el régimen israelí iniciaran una nueva campaña de agresión no provocada contra Irán el 28 de febrero. La misión del portaviones, inicialmente prevista para concluir en mayo, ha sido prolongada desde entonces.

Dado el prolongado despliegue del portaviones, la tripulación ha presentado varias denuncias sobre problemas con la alimentación, el suministro de agua, la presencia de moho y el mal funcionamiento de las instalaciones de lavandería; todos estos problemas fueron desestimados por el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, quien las calificó de “más noticias falsas”.