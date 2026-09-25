Irán repudia acusaciones “infundadas” de Colombia contra sus FFAA

“Es evidente que ninguna de las alegaciones del gobierno colombiano para justificar esta decisión es válida ni lógica, y que esta decisión se tomó únicamente bajo la influencia del régimen sionista y de Estados Unidos”, ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, en un comunicado emitido este viernes.

En cuanto a medio siglo de las relaciones entre Teherán y Bogotá, Irán ha señalado que la medida tomada por parte del gobierno colombiano de “formular acusaciones infundadas contra Irán” y, simultáneamente, anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas, “es contraria al principio de respeto mutuo y a los intereses y preocupaciones de ambas naciones”.

“El gobierno colombiano, que, según documentos y pruebas irrefutables, está fuertemente influenciado por los cárteles de la droga y se considera prácticamente parte de la temida red de narcotráfico y terrorismo en América y más allá, no está en posición de dar lecciones a otros sobre terrorismo y drogas”,

La Cancillería iraní ha tachado de “hipócritas” este tipo de acusaciones que no pueden eludir la responsabilidad internacional del Gobierno colombiano por su participación en el tráfico de grandes cargamentos de drogas hacia distintos lugares del mundo, incluido Irán.

Al hacer alusión a la incautación de un cargamento de 55 kilogramos de cocaína colombiana en Teherán en septiembre que fue introducido de contrabando directamente a Irán por una red vinculada a influyentes individuos colombianos, la nota ha recalcado que esta acción muestra uno de los casos más recientes de crimen organizado transnacional atribuidos al gobierno colombiano.

También, ha aconsejado a las autoridades colombianas que, en lugar de reaccionar precipitadamente ante este asunto, cooperen en el marco de sus obligaciones legales internacionales, para identificar a los principales responsables del contrabando de este cargamento y de otros similares a Irán y otros países de la región.

La nota ha concluido que Irán tomará las medidas necesarias contra esta actitud injustificada y hostil del gobierno colombiano para proteger sus intereses nacionales.

El jueves, el Gobierno de Colombia informó que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán.

Anteriormente, el nuevo gobierno de Colombia reconoció la “soberanía” israelí sobre el Golán sirio ocupado, territorio árabe tomado en 1967 y anexado ilegalmente por Israel en 1981. En respuesta a dicha medida, los países árabes condenaron la decisión del recién establecido Gobierno de derecha de Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán sirios.