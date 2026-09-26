Reino Unido destina 66 millones de libras esterlinas para la protección de las mezquitas de Inglaterra ante el aumento de las amenazas islamófobas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El diario The Guardian informó de que el Gobierno del Reino Unido, tras la escalada de disturbios ocurrida a raíz del incidente de Southport en 2024, ha destinado alrededor de 66 millones de libras esterlinas de presupuesto de seguridad de emergencia para las mezquitas y los centros vinculados a la comunidad musulmana de ese país. Esta cifra ha sido calificada como parte de los programas de apoyo del Gobierno para la protección de los lugares de culto frente a las amenazas de seguridad.

Según datos obtenidos por The Guardian a través de una solicitud de libertad de información, el presupuesto destinado a la protección de mezquitas, escuelas islámicas y centros vinculados a los musulmanes ha registrado un aumento considerable en los últimos años. Esta cifra ha pasado de alrededor de 73.000 libras esterlinas en el ejercicio 2016-2017 a cerca de 3 millones de libras esterlinas en 2022-2023, 29 millones de libras esterlinas en 2024-2025 y aproximadamente 41 millones de libras esterlinas en 2025-2026.

El informe añade que la mayor parte del presupuesto de emergencia destinado tras los disturbios de Southport se asignó a mezquitas y centros islámicos. Tras la difusión de información falsa sobre la identidad del autor del ataque de Southport, algunas mezquitas y centros vinculados a los solicitantes de asilo fueron blanco de ataques y concentraciones de protesta.

Akeela Ahmed, directora ejecutiva del British Muslim Trust (Fundación Musulmana Británica), señaló, en referencia a estas estadísticas, que el aumento de los gastos de seguridad refleja el crecimiento de la preocupación por la hostilidad hacia los musulmanes en ese país. La funcionaria subrayó que, para reducir los costos de protección de la comunidad musulmana, es necesario, además de las medidas de seguridad, combatir también las raíces del odio contra los musulmanes.

The Guardian también hizo referencia a ejemplos de los problemas de seguridad que enfrentan los centros islámicos y escribió que el Centro Islámico Jame Masjid, en Birmingham, ha sido blanco en los últimos meses de varios ataques, actos de vandalismo contra la propiedad y consignas islamófobas. Los responsables de este centro han informado de que, para reforzar la seguridad, han adoptado medidas como la instalación de portones de protección y el cubrimiento de las ventanas.

Al mismo tiempo, algunos activistas musulmanes consideran que, pese al incremento de los presupuestos de seguridad, el proceso de tramitación de las solicitudes de apoyo financiero sigue siendo lento. Shaista Gohir, directora de la Red de Mujeres Musulmanas del Reino Unido (Muslim Women's Network UK), afirmó que la asignación de presupuesto de seguridad es una señal del aumento de las preocupaciones, pero que las medidas adoptadas no guardan proporción con las dimensiones del problema existente.

El Ministerio del Interior del Reino Unido (Home Office) ha declarado que continuará con el proceso de examen de las solicitudes de apoyo en materia de seguridad y que ha destinado un total de 77,4 millones de libras esterlinas en concepto de presupuesto de seguridad para la protección de las comunidades religiosas en el ejercicio 2026-2027. Este ministerio ha subrayado que el objetivo de este programa es incrementar la seguridad de los centros religiosos frente a los delitos motivados por el odio.