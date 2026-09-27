Washington está atrapado en el pantano de las guerras regionales / La guerra contra Irán, el mayor error estratégico en la historia de Estados Unidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): mientras los relatos oficiales consideran que las políticas de Oriente Medio de Estados Unidos son producto de los intereses nacionales, una mirada más profunda al vínculo entre «Donald Trump» y «Benjamín Netanyahu» revela una imagen diferente. Esta relación, que se define más allá de los límites de la diplomacia tradicional y en el espacio de las transacciones no oficiales, está entrelazada con la pesada sombra de escándalos éticos y financieros, como el caso Epstein.

Este vínculo surge de una estructura de corrupción sistemática en la que los crímenes contra la humanidad en Palestina y el debilitamiento de la seguridad estratégica de Estados Unidos, a raíz del inicio de la guerra contra Irán y la desestabilización de la región, son el precio que se paga para preservar la posición de poder de una clase específica. Mientras tanto, la política exterior estadounidense ha pasado de ser una herramienta estratégica a convertirse en un instrumento para encubrir delitos financieros y consolidar el poder de las élites corruptas en Washington y Tel Aviv.

La guerra contra Irán: un error estratégico, según un exfuncionario del Pentágono

«Karen Kwiatkowski», militar retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y exanalista del Departamento de Guerra de Estados Unidos (Pentágono), declaró a la Agencia de Noticias ABNA, respecto a la promesa inicial de Trump de iniciar una guerra corta de unas pocas semanas que, tras seis meses, se ha convertido en una guerra de desgaste que no solo fracasó en destruir el programa nuclear de Irán, sino que también debilitó gravemente el poder militar de Estados Unidos: «Coincido con quienes consideran esta medida como el mayor error estratégico en la historia de la política exterior de Estados Unidos. Esta guerra innecesaria, iniciada a petición de Israel, era estratégicamente ambigua y detestada por la opinión pública, y parecía haber sido diseñada no para preservar la capacidad y el poder militar de Estados Unidos —como sí ocurría seis meses atrás—, sino para complacer a un presidente demente e ignorante. Quizás la falta de experiencia en guerras contra enemigos incapaces de tomar represalias hizo que los comandantes y asesores militares estadounidenses cayeran en una especie de negligencia e ingenuidad, o quizás simplemente creyeron la propaganda que ellos mismos difundían.»

Agregó: «Otra interpretación es que, en ese momento, nadie tenía realmente el timón del ejército más poderoso del mundo. También existe otra perspectiva que justifica y argumenta este flagrante error de Estados Unidos hacia Irán, sosteniendo que los beneficiarios de este asunto fueron los complejos militar-industriales de Estados Unidos e Israel; porque el caos y las guerras de desgaste desestabilizadoras y de baja intensidad son el resultado deseado por las facciones políticas de Israel y Estados Unidos. El objetivo de generar este caos es convertir a Estados Unidos en exportador mundial de energía y, asimismo, contener o controlar a China y Rusia en un intento desesperado por preservar su hegemonía.»

Kwiatkowski, en respuesta a la pregunta de qué justificación tiene Washington para continuar este pantano interminable, pese a los reiterados reconocimientos de los funcionarios estadounidenses respecto a la falta de una perspectiva clara para poner fin a la guerra, respondió: «No existe ninguna justificación de seguridad o económica para esta situación, salvo aquello que no existía antes del ataque de Estados Unidos e Israel, es decir, garantizar el libre acceso de Estados Unidos al estrecho de Ormuz y al de Bab al-Mandab. Además, la capacidad nuclear de Irán no tenía anteriormente una naturaleza armamentística, pero es posible que el líder actual, tras el asesinato del Líder Supremo de Irán y de varios miembros de su familia (es decir, la misma persona que había impedido la formación de un programa de armamento nuclear iraní), tenga menos disposición a permanecer fuera del club de poseedores de armas nucleares.»

Añadió: «Estoy profundamente convencida de que la arrogancia y la soberbia de los políticos israelíes y estadounidenses los han cegado respecto a la naturaleza y el poder de la nación iraní, haciendo que ignoren los avances reales militares, tecnológicos e industriales de Irán; tal como han caído en una ceguera y negligencia similares respecto a los avances de Rusia y China en diversos ámbitos. Desde una perspectiva emocional y teniendo en cuenta las consideraciones políticas internas, Trump, en particular, no puede aceptar nada que no se enmarque dentro de una victoria. Él considera la flexibilidad del liderazgo y el pueblo de Irán —y la existencia de un memorando de entendimiento firmado para poner fin a la guerra— como una derrota militar.»

Esta coronel retirada estadounidense continuó: «Sin embargo, privar al mundo del 20% de su propia oferta de petróleo beneficia al gobierno de Estados Unidos en su papel de exportador de energía. Esto provoca un aumento de los precios, le permite ejercer un dominio energético sobre Europa, fortalece los petrodólares y frena el crecimiento de China, al mismo tiempo que impone aranceles a Rusia y restricciones a las exportaciones de energía de Irán. Se trata de un enfoque torpe, plagado de debilidades y costoso, pero al parecer Washington continúa insistiendo en él.»

Los intereses militares y políticos detrás de la continuidad de las crisis regionales

Respecto a la insistencia de los observadores políticos en el enfoque de Trump y la pasividad de la Casa Blanca frente a los objetivos personales de Netanyahu, y a si la política de Estados Unidos hacia Oriente Medio está siendo rehén de las políticas internas de las facciones radicales en Israel, impidiendo en la práctica que Estados Unidos salga del pantano regional, respondió: «Es difícil responder a esta pregunta, porque la razón principal —y a menudo no declarada— de la guerra contra Irán, al igual que muchas otras guerras regionales de las últimas dos décadas, ha sido preservar la libertad de acción y el expansionismo militar de Israel en la región, su avance en los territorios palestinos ocupados y la eliminación de estos, y en particular, el fortalecimiento del partido Likud y de la persona de Netanyahu. Sin embargo, es posible que la posición política de Trump y Netanyahu se debilite drásticamente dentro de seis semanas. Además, los votantes israelíes y estadounidenses comprenden perfectamente que su situación económica y de seguridad no ha mejorado gracias a sus líderes electos, sino que ha empeorado, y el Israel sionista, en ambos casos, es visto cada vez más como una carga política.»

Kwiatkowski añadió: «En respuesta a esta duda y al descontento público respecto a las guerras de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental, ambos gobiernos, en Washington y Tel Aviv —a pesar del alboroto mediático en torno a asuntos como el reciente compromiso de vender cazas F-35 estadounidenses a Arabia Saudita— se han acercado en la práctica, tanto política como militarmente. Observamos esta tendencia en la colonización militar de Somalia y Uganda por parte de Estados Unidos e Israel, en el intento de Tel Aviv de integrarse con países miembros de la OTAN (como Grecia y Albania), así como en el nuevo interés de Israel por América del Sur y Central. Esta cuestión también es evidente en las normas relativas a la integración de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Pentágono en ámbitos clave como la inteligencia y la logística militar. Asimismo, vemos este enfoque en el método bélico de Estados Unidos, que se inspira en los métodos terroristas y en la selección de objetivos basada en inteligencia artificial de Israel, y también en la terminología que utilizamos para describir los ataques periódicos contra Irán, como la expresión "cortar el césped".»

Continuó: «Creo que algunos en Washington consideran útil y necesaria la alianza entre Estados Unidos e Israel —con su dominio tecnológico, financiero y en inteligencia artificial— para mantener la posición de poder dominante frente a China, conforme a la última Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. Esto significa que se puede confiar en que Israel brinde asistencia permanente a Estados Unidos, y dado que la naturaleza de esta relación se basa en la transacción, se desprende que Estados Unidos, incluso después de que termine el gobierno de Trump, y pese a la opinión pública estadounidense sobre esta relación, y a pesar del genocidio gradual y del intento de eliminar a los palestinos y a otros grupos de la región por parte de Israel, continuará brindándole un apoyo desproporcionado y amplio.»

Esta coronel retirada estadounidense también habló sobre el declive de la influencia hegemónica tradicional de Occidente en Oriente Medio y la formación de un orden de seguridad autóctono basado en acuerdos directos entre las potencias regionales, y dijo: «Aunque el objetivo final de la alianza entre Estados Unidos e Israel sigue siendo mantener la supremacía absoluta, las agendas y estrategias de esta alianza podrían estar cambiando. Hemos sido testigos de la salida de bases y fuerzas estadounidenses de la región del Golfo Pérsico y de la falta de libertad de acción para los buques militares o comerciales de Estados Unidos allí o en el Mar Rojo; también somos testigos de la comprensión real por parte de los países aliados de Estados Unidos en Asia Occidental, quienes han comprendido que Estados Unidos no solo es una pieza en manos de Israel, sino que en cualquier momento podría poner en riesgo o sacrificar a sus propios líderes árabes protegidos. La dependencia continua de Trump de dos aliados multimillonarios y sionistas, que carecen de cualquier cargo oficial en el Departamento de Estado de Estados Unidos, como principales negociadores de Estados Unidos en Asia Occidental y a nivel mundial, también da testimonio de la naturaleza del enfoque de Estados Unidos. En consecuencia, somos testigos del surgimiento de nuevos bloques de seguridad regionales y de nuevos diálogos entre los países de la región con el objetivo de lograr independencia de los pilares militares y financieros de los que depende el poder de Estados Unidos para ejercer su influencia sobre ellos.»

Las consecuencias de la guerra y el cambio en los cálculos de Washington

Continuó: «Si las alianzas y los acuerdos de seguridad regionales, preferiblemente varios tratados superpuestos, se forman correctamente y no son asfixiados en sus primeras etapas, creo que la realización de un Oriente Medio pacífico será posible. Sin embargo, mientras Israel siga siendo una potencia militar regional expansionista y equipada con armas nucleares, esto no se logrará. Los países, y ciertamente los imperios, se derrumban desde dentro, y existen numerosas señales de que este colapso ha avanzado considerablemente tanto en Estados Unidos como en Israel, en su calidad de apéndice pequeño pero poderoso, o mejor dicho, de gobernante de facto del imperio estadounidense. Sabemos que si se ejerciera la voluntad mundial en la región de Asia Occidental, Israel se convertiría en un Estado normal y Palestina sería para él un vecino con relaciones eficaces. Que Israel se convierta en un Estado normal significaría el fin del sionismo en la región, y, con honestidad, hay que decir que esto solo es posible mediante la violencia o la emigración masiva de los sionistas israelíes a otras partes del mundo.»

Kwiatkowski, para concluir, en relación con la idea de que la motivación de los funcionarios de la Casa Blanca para continuar e intensificar las tensiones no es el interés nacional de Estados Unidos, sino el temor a la divulgación de información relacionada con casos éticos y políticos (como la red Epstein) y el intento de preservar su propia supervivencia política, dijo: «No cabe duda de que el chantaje y la corrupción en los pasillos del poder en Estados Unidos y en muchos otros gobiernos tienen raíces profundas y destructivas, e Israel también cuenta con un largo historial de creación y explotación de estas herramientas para orientar las políticas estadounidenses en función de sus propios intereses. Lo más probable es que el factor principal de la reticencia a revelar las actividades de Epstein y el Mosad no sea la cuestión de la pedofilia o los escándalos sexuales vergonzosos, sino los delitos financieros de las clases gobernantes en Washington y otros lugares. Los conflictos bélicos provocados desde 1947 hasta la fecha constituyen, en gran medida, una traición a la seguridad estratégica de Estados Unidos; sin embargo, todo el orden que ha gobernado al mundo tras la Segunda Guerra Mundial se ha construido sobre la base del intento de lograr la dominación militar apoyándose en monedas sin respaldo y en la apropiación de los recursos de los países más débiles o políticamente más vulnerables, a precios inferiores a los del mercado.»

Enfatizó: «La clase gobernante actual en Estados Unidos e Israel se ha formado y criado por completo dentro de este mismo patrón. Este patrón está cambiando; no porque una idea mejor lo haya reemplazado (aunque existen ideas mejores), sino simplemente porque el viejo patrón ya no funciona. Precisamente por esta razón es que el poder estratégico de Irán y su alineación con las realidades objetivas y fundamentales resultan tan importantes. En la actualidad somos testigos del colapso del modelo fracasado, mientras que un nuevo modelo multipolar está emergiendo y ganando cada vez más legitimidad y aceptación entre la mayoría.»