¿Teme más su hijo los peligros de internet o su reacción?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Hoyatoleslam Muhammad Husein Amin, escritor e investigador religioso, aborda en un artículo exclusivo para ABNA uno de los desafíos más vitales de las familias de hoy: el encuentro de los niños con el teléfono móvil y su entrada en la vasta puerta y el océano sin orillas del ciberespacio.

En una época en que nuestros hijos, antes de conocer plenamente el mundo real, ponen el pie en el universo infinito de internet, la pregunta amarga y esencial es la siguiente: si nuestro hijo inocente tropieza en este laberinto o es víctima de un abuso, ¿sigue siendo el hogar un lugar lo bastante seguro como para que nos confíe su secreto, o preferirá, por temor al «tribunal doméstico», callar ante los lobos virtuales?

Cuando el hogar deja de ser refugio para convertirse en tribunal

Las estadísticas y los análisis internacionales de prestigio, entre ellos los informes oficiales de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) [1], desvelan una verdad estremecedora: el alcance de los daños en línea para los niños es vastísimo, pero la parte de esos daños que nunca se denuncia y permanece guardada en el pecho de los niños es incomparablemente más devastadora. Millones de niños en todo el mundo se ven envueltos en comportamientos indeseados, en acoso cibernético o ante contenidos inapropiados, pero, por miedo a las consecuencias, no abren la boca. Este silencio abrumador es señal inequívoca de una crisis afectiva: una crisis en la que los muros del hogar no han logrado proporcionar al hijo la seguridad psicológica necesaria.

Si observamos con minuciosidad el comportamiento de los hijos, la causa de este ocultamiento resulta del todo evidente: ¡el niño teme más nuestra reacción airada que los propios peligros del mundo virtual! Cuando el niño sabe que confesar un error en internet o relatar una experiencia amarga equivale a miradas de reproche, rechazo, gritos y, al final, la privación total de los dispositivos digitales, prefiere cargar a solas con el pesado fardo de esa angustia. Sin querer, hemos convertido el regazo familiar, que debería ser el centro de la serenidad, en un «tribunal despiadado» en el que el niño es juzgado y castigado antes de que se escuchen sus dolores.

Y ello a pesar de que, en la auténtica cultura islámica, el hogar es un lugar de sosiego y cobijo. El Señor Altísimo dice en el Sagrado Corán: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَنًا» [2] (y Dios hizo de vuestras casas un lugar de reposo y sosiego para vosotros). Un hogar en el que el niño no se atreve a decir la verdad por miedo al juicio y al reproche se ha alejado de esa realidad coránica. El hogar debe ser una referencia tan segura que el hijo, incluso en los momentos más oscuros de su vida y tras el mayor de los tropiezos, tenga la certeza de que el primer y más seguro lugar al que puede acudir es el regazo de su padre y de su madre.

La delgada frontera entre el «pudor genuino» y el «miedo paralizante»

Uno de nuestros errores recurrentes en el camino de la educación religiosa es confundir el «haya» (pudor y recato virtuoso) con el «miedo». El haya es una valiosa virtud interior, una luz que, con dignidad y nobleza, aparta al ser humano de la bajeza; pero si nuestro hijo oculta su problema por miedo al castigo o al oprobio, eso no se llama haya, sino un miedo destructor que paraliza su espíritu. El haya educativo significa preservar el respeto y la consideración mutuos, no levantar entre padres e hijos un muro de terror tal que los puentes de comunicación y el diálogo sincero queden completamente destruidos.

Para derribar este muro de terror, la Sira (conducta de los Ahlulbayt (PB)) señala como mejor solución la «cercanía afectiva y ponerse al nivel del niño». El honorable Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia), centro de la razón y la sabiduría divinas, cuando se encontraba con niños, ajustaba su comportamiento a su mundo y decía: «مَنْ کَانَ عِنْدَهُ صَبِیٌّ فَلْیَتَصَابَ لَهُ» [3] (quien tenga un niño a su cargo, que se comporte con él como un niño). Esta empatía y esta entrada en el mundo del hijo generan confianza y hacen que el niño vea en sus padres a un confidente y un amigo, ¡no a un agente de interrogatorios!

Por ello, el enfoque mediático y educativo más eficaz para la sociedad actual es enseñar a nuestros hijos que: «¡el niño debe temer el peligro de internet, no contárselo a su padre y a su madre!». Si logramos arraigar esta convicción en el corazón de nuestro hijo, en cuanto se enfrente a cualquier amenaza, acoso o contenido inapropiado en el ciberespacio, en lugar de ocultarlo y hundirse en el fango de peligros mayores, compartirá de inmediato el asunto con sus padres con plena confianza y se pondrá a salvo en la sólida fortaleza de la familia.

Los brazos abiertos antes del reproche: la Sira de los Ahlulbayt (PB) ante el error del niño

Cuando llega ese momento difícil y el hijo, con el rostro preocupado y la voz temblorosa, desvela una experiencia amarga o un tropiezo en el ciberespacio, la reacción inicial de los padres decide su destino educativo. En ese instante delicado, antes de reprocharle o reprender al niño, haga una sola cosa: abrácelo con afecto. Su hijo, en esta situación, no es un delincuente que necesite castigo, sino una víctima que ha escapado de las garras de los cazadores del ciberespacio y se ha refugiado en usted.

En las valiosas enseñanzas shiíes, el amor y el cariño hacia los niños se consideran requisito previo de una sociedad sana. El Imam Yáfar as-Sadiq (P) transmite del Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia): «أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَارْحَمُوهُمْ» [4] (amad a los niños, sed misericordiosos con ellos y compadeceos de ellos). La ternura en el momento de reconocer un error es la mayor lección que enseña al niño que el hogar no es un lugar de desesperanza. Cuando el hijo ve que su pureza y su sinceridad son correspondidas con afecto y aceptación, su dignidad se restaura y en su interior despierta el deseo de reparar.

Preservar el honor, el recato y la dignidad del niño es un principio inalterable de la educación islámica. Dios Altísimo es «Sattar al-Uyub» (el Encubridor de los defectos, atributo divino) e invita también a sus siervos a encubrir las faltas. El Imam as-Sayyad (P) dice en la Risalat al-Huquq (Tratado de los Derechos): «وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِکَ فَتَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْکَ... وَأَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ» [5] (y en cuanto al derecho de tu hijo, es que sepas que procede de ti... y que eres responsable de su tutela, de su buena educación y de su guía hacia su Señor). La buena educación jamás se logra creando miedo y vulnerando la dignidad; se logra creando un ambiente pleno de seguridad y cercanía, para que el hogar siga siendo siempre la lámpara de esperanza más luminosa del hijo en las tormentas del ciberespacio.

Fuentes y notas a pie de página:

[1] Alusión a los informes analíticos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la seguridad digital de los niños y las elevadas cifras de acosos y peligros en línea no denunciados por el miedo de los niños a sus padres.

[2] El Sagrado Corán, sura An-Nahl, aleya 80.

[3] Ibn Babawayh (Sheij Saduq), Muhammad ibn Ali, Man la yahduruhu al-faqih, Qom: Oficina de Publicaciones Islámicas, 2.ª edición, 1413 H., vol. 3, p. 483, hadiz 4707.

[4] Kulayni, Muhammad ibn Yaqub, Al-Kafi, Teherán: Dar al-Kutub al-Islamiyya, 4.ª edición, 1407 H., vol. 6, p. 49, hadiz 3. (Texto completo del hadiz: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَارْحَمُوهُمْ...»).

[5] Ibn Shu'ba al-Harrani, Hasan ibn Ali, Tuhaf al-Uqul an Al al-Rasul (PB), Qom: Sociedad de Profesores, 2.ª edición, 1404 H., p. 263 (sección Risalat al-Huquq del Imam as-Sayyad, «علیه السلام»).