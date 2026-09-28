Elecciones de Brasil: Lula mantiene una estrecha ventaja sobre Bolsonaro

Las elecciones de Brasil, que se celebrarán el domingo 4 de octubre, acaparan la atención política de la región, porque están marcadas por una estrecha disputa entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección para un cuarto mandato, y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), quien cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El último estudio de Datafolha registra 40 % de intención de voto para Lula y 36 % para Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.

La distancia entre los dos candidatos se redujo en los últimos meses. En una medición de Datafolha, difundida a mediados de septiembre, Lula registraba 39 % y Flávio Bolsonaro 36 %, mientras que otra medición más reciente ubicó los valores en 40 % y 36 %, respectivamente.

El resto de los candidatos aparece bastante más atrás: Augusto Cury alcanza el 5 %, Ronaldo Caiado el 4 % y Renan Santos el 3 %. Romeu Zema y Samara Martins figuran con 1 % cada uno. La encuesta también contempla un 5 % de votos en blanco o nulos y un 2 % de electores que todavía no definieron su voto.

Con un margen de error de dos puntos porcentuales, ninguno de los candidatos se acerca al 50 % de los votos válidos. En un eventual balotaje previsto para el 25 de octubre, Datafolha ubica a Lula con un 47 % y a Flávio Bolsonaro con un 45 %.

Lula da Silva ha alertado de las intenciones de Washington para insmiscuirse en las elecciones, intentando ayudar a Flávio Bolsonaro a ganar los comicios.