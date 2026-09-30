Musulmanes se concentran en Delhi contra los ataques a mezquitas / Varios parlamentarios son detenidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Tras la celebración de una concentración de protesta contra los ataques a mezquitas, la revisión de las listas electorales y la violencia contra las minorías, varios diputados musulmanes del Parlamento de la India y un número de líderes y activistas sociales fueron detenidos por la policía en Nueva Delhi.

La concentración se celebró el martes en la plaza de Jantar Mantar, en Nueva Delhi, por convocatoria del «Comité de Supervisión de los Musulmanes de la India». «Zia ur Rahman Barq», «Mohibbullah Nadvi» e «Iqra Munawar Hasan» figuraban entre los diputados musulmanes detenidos, y entre los arrestados había también varias mujeres manifestantes.

Al mismo tiempo, «Nadeem Khan», secretario nacional de la Asociación para la Protección de los Derechos Civiles (APCR), fue puesto bajo arresto domiciliario desde las 9:30 de la mañana, antes del inicio de la concentración. En el acto participaron asimismo varios miembros de la organización Jamaat-e-Islami Hind, activistas cívicos, académicos y representantes de organizaciones musulmanas.

Protesta por la actuación policial y las restricciones a las manifestaciones

«Iqra Munawar Hasan», diputada del Parlamento indio, criticó la forma en que el Gobierno aborda las cuestiones relativas a las minorías y subrayó que los musulmanes tienen el derecho fundamental de protestar contra los ataques a sus mezquitas, escuelas religiosas, cementerios y demás instituciones.

«Zia ur Rahman Barq», en respuesta a la detención de los manifestantes, dijo: «No nos callaremos», y subrayó que las protestas continuarán hasta alcanzar la justicia. Los manifestantes corearon asimismo consignas como «Dejen que las minorías vivan en paz», «Detengan las acciones con bulldozers» y «Detengan los ataques a las mezquitas».

Una de las mujeres detenidas dijo también que los manifestantes habían acudido al lugar de la concentración para plantear preguntas sobre la violencia contra los musulmanes, pero fueron detenidos antes de poder exponer sus reivindicaciones.

«Labeeb Basheer», secretario general nacional del movimiento «Fraternity», precisó asimismo que la policía se opuso en un primer momento a la celebración de la concentración y que después detuvo a representantes electos y líderes sociales, y se enfrentó físicamente a algunos de ellos. Jamaat-e-Islami Hind también exigió la liberación inmediata de los detenidos. Estas declaraciones han sido formuladas por los organizadores y los manifestantes.

De la protesta en Delhi al caso de la mezquita histórica de Ujjain

Esta concentración se celebró un día después de los acontecimientos relativos a la mezquita histórica «Shahi» de la ciudad de Ujjain; lugar donde, según los medios de la India, tras varias noches de presencia y sentada de cientos de musulmanes dentro y alrededor de la mezquita, una parte de su estructura fue retirada para evitar la ejecución de operaciones con bulldozers, en el marco del proyecto de ensanche de la carretera previo a la celebración de la ceremonia religiosa de los hindúes, «Simhastha 2028».

Según los informes de los medios indios, unos tres pies de la parte superior del techo de la mezquita, donde no se celebra la oración, fueron retirados a mano. Esta medida se adoptó después de que los musulmanes se reunieran durante varias noches en la mezquita para impedir la ejecución de las operaciones de demolición.

En este contexto, «Labeeb Basheer», al referirse a la resistencia de los musulmanes de Ujjain, pidió una mayor solidaridad entre los musulmanes y consideró la concentración de Delhi parte de la protesta contra los ataques a las mezquitas y el trato dado a las comunidades marginadas.