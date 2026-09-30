El ministro de Exteriores de Cuba: EEUU busca justificar las sanciones con “mentiras”

Citando a TeleSUR, Bruno Rodríguez calificó en las redes sociales de “afirmaciones falsas” los argumentos presentados por la representación de Estados Unidos para justificar las sanciones unilaterales contra Cuba.

La postura del ministro de Asuntos Exteriores de Cuba se produjo en respuesta a las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien describió al Gobierno cubano como una “amenaza para la seguridad del hemisferio”.

Rodríguez subrayó que Rubio repite “una lista concreta de mentiras” para justificar el “castigo colectivo contra el pueblo cubano”.

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Rubio “representa una política agresiva, rechazada y aislada, que se sustenta únicamente en la fuerza y la intimidación, y no en la verdad y la lógica”.

El jefe de la Diplomacia cubana concluyó su mensaje con esta advertencia: “Cuba no es una amenaza; el bloqueo es la amenaza”.