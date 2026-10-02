Irán insta a Irak a actuar ante maniobras de EEUU para restringir vuelos

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena las medidas y maniobras ilegales y antihumanas del Gobierno de Estados Unidos destinadas a obstaculizar las relaciones comerciales y el transporte aéreo de Irán con otros países mediante la aplicación extraterritorial de las ilegales disposiciones sancionadoras estadounidenses”, ha afirmado la Cancillería iraní en un comunicado emitido este jueves.

Además, ha señalado que estas acciones no solo contravienen los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular el principio de respeto a la soberanía nacional de los Estados, y vulneran las normas fundamentales de los derechos humanos, sino que también constituyen una peligrosa maniobra destinada a dañar las relaciones amistosas entre los países, especialmente entre los Estados vecinos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, al recordar los profundos vínculos históricos, religiosos, culturales y populares entre los pueblos iraní e iraquí, y al valorar las relaciones fraternales y de buena vecindad entre la República Islámica de Irán y la República de Irak, considera que las restricciones impuestas al tráfico de la aviación civil entre Irán e Irak son contrarias a los intereses y beneficios comunes de ambos países.

“Las relaciones entre Irán e Irak, más allá de las relaciones convencionales entre dos países vecinos, se sustentan en profundos vínculos entre sus pueblos y en intereses mutuos en diversos ámbitos. El tránsito de millones de ciudadanos iraníes e iraquíes por motivos económicos y comerciales, para peregrinar a lugares sagrados, hacer turismo, cursar estudios y recibir medicamentos y atención médica exige que las cuestiones relacionadas con el transporte y las comunicaciones entre ambos pueblos sean gestionadas con un enfoque independiente, responsable, con visión de futuro y basado en intereses comunes”, ha subrayado.

El comunicado ha enfatizado que las restricciones impuestas al tráfico aéreo entre ambos países, además de generar graves problemas para cientos de miles de pasajeros, peregrinos, pacientes, estudiantes y agentes económicos de ambos países, contradicen abiertamente la naturaleza de las relaciones estratégicas y basadas en la buena vecindad entre Irán e Irak.

“La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía nacional de la República de Irak, pide adoptar las medidas pertinentes para hacer frente al terrorismo económico y la sedición de Estados Unidos, levantar las restricciones y restablecer las condiciones normales de los vuelos de las aerolíneas de ambos países, en aras de los intereses y beneficios de ambos pueblos”, ha recalcado.

Los vuelos iraníes con destino a Bagdad, Nayaf, Erbil y Suleimaniya han quedado suspendidos después de que empresas de servicios aeroportuarios en Irak, ante el temor a sufrir sanciones secundarias de Estados Unidos, se negaran a prestar servicios a aeronaves iraníes.

La suspensión se produjo después de que Washington impusiera una nueva ronda de sanciones contra las aerolíneas iraníes. El 8 de septiembre, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 27 compañías aéreas iraníes y advirtió de que los aeropuertos internacionales, proveedores de combustible, empresas de servicios en tierra y otros operadores que trabajen con las aerolíneas sancionadas podrían ser objeto de sanciones secundarias.

El transporte aéreo comercial entre Irán e Irak quedó interrumpido el 25 de septiembre, cuando las empresas encargadas de los servicios en tierra dejaron de atender estas rutas por temor a posibles medidas punitivas del Tesoro estadounidense, lo que llevó a las aerolíneas a cancelar sus vuelos.

En las últimas semanas, Bagdad ha desplegado intensos esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones entre Teherán y Washington en torno a esta cuestión. Sin embargo, según Reuters, las autoridades iraquíes solo han conseguido de Washington una exención limitada de un mes. Para obtener una exención del Tesoro estadounidense, Irak habría ofrecido garantías que incluyen controles de pasajeros y el intercambio de información con Estados Unidos.

A comienzos de esta semana, Washington emitió una autorización limitada que permite únicamente la salida desde la ciudad santa de Nayaf de vuelos de peregrinación operados por Iraqi Airways, mientras las aerolíneas iraníes continúan sin poder ingresar en el espacio aéreo iraquí.

La medida ha provocado el rechazo de grupos y partidos políticos iraquíes, así como de amplios sectores de la población, que han reclamado el fin del “asedio estadounidense”. Cientos de personas también organizaron una sentada frente al aeropuerto de Nayaf para protestar contra las restricciones.