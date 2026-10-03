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Foro Itinerante, Plataforma de Solidaridad, Movimiento de Solidaridad y partidos políticos encabezan masivo «Banderazo» en solidaridad con Palestina

3 octubre 2026 - 13:57
Código de noticia: 1873170
fuente: Abna24
Foro Itinerante, Plataforma de Solidaridad, Movimiento de Solidaridad y partidos políticos encabezan masivo «Banderazo» en solidaridad con Palestina

CARACAS, 1 de octubre de 2026 – Diversas plataformas y organizaciones políticas de Venezuela se movilizaron ayer, 30 de septiembre, en una acción unitaria con motivo del «Banderazo Mundial» por Palestina. Bajo la consigna «El pabellón de la dignidad», la jornada reunió los esfuerzos de la Plataforma de Solidaridad con la Causa Palestina (PSCP), el Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina (MVSP), el Foro Itinerante de Participación Popular, el Partido Verde de Venezuela, la articulación continental ALBA Movimientos y el Frente Popular Antiimperialista.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En Caracas, los colectivos desplegaron la bandera palestina en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante la mañana. Por la tarde, activistas de distintos movimientos sociales y políticos realizaron una toma cultural de un semáforo en la zona de Bellas Artes y complementaron la manifestación con un vuelo masivo de papagayos en la adyacente Plaza de la Juventud, en honor a la resistencia del pueblo palestino.

«Esta articulación entre la Plataforma, el Movimiento y las corrientes ecologistas e internacionalistas demuestra que la defensa de Palestina es una bandera fundamental de las fuerzas populares de nuestra región», afirmaron de forma conjunta voceros de las organizaciones convocantes, que reafirmaron su compromiso histórico con la autodeterminación de los pueblos y con la denuncia de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Las organizaciones y movimientos convocantes informaron que esta jornada es el preludio de una gran movilización internacional prevista para el próximo 10 de octubre, con la que se exigirá el cese definitivo de los ataques armados y el libre ingreso de ayuda humanitaria a los territorios palestinos.

Marilion Zambrano
Corresponsal de ABNA para Venezuela

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