Irán avisa: Pronto sentenciaremos a los asesinos del Líder

Durante la 153.ª Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada este miércoles en Tanzania, el jefe de la delegación iraní ante este bloque parlamentario, Manuchehr Motaki, ha condenado la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero de 2026 y puso de relieve que Teherán ejerció su derecho a la legítima defensa, reconocido en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, pese a sufrir graves pérdidas.

“Martirizaron a nuestro Líder y a miles de nuestros compatriotas, y atacaron sin piedad la infraestructura civil, incluyendo más de 80 000 edificios, entre ellos hospitales, escuelas, universidades y centros de la Media Luna Roja”, indicó el parlamentario, mostrando en el foro de la UIP, imágenes del ayatolá Jamenei y de su nieto de 14 meses.

En un recuento de los crímenes de Washington y al régimen de Tel Aviv contra la nación iraní, Motaki ha mencionado el asesinato durante el primer día de la guerra a 168 alumnas, docentes y trabajadores de la escuela primaria de Minab, en la provincia sureña de Hormozgán. Asimismo, denunció los ataques estadounidenses mortales contra un complejo cultural y deportivo en Lamerd y una celebración de boda en Kuhestak, ambos en el sur de Irán.

El responsable parlamentario aseguró que los tribunales iraníes están investigando los casos relacionados con el martirio del general Qasem Soleimani, científicos, comandantes militares, miles de ciudadanos y el líder político y religioso de la República Islámica.

“Próximamente se dictarán las sentencias de qisas —represalia judicial contemplada por la legislación islámica— contra ellos”, afirmó Motaki, quien añadió que, de acuerdo con las directrices del Líder iraní, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, “los hombres y mujeres libres del mundo ejecutarán la sentencia de qisas”.

Mottaki sostuvo que “solo es posible detener las amenazas y la incitación a la guerra juzgando y castigando a los agresores”. También pidió evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) sea sometida a presiones en relación con las órdenes de detención contra dirigentes israelíes.

En un mensaje dirigido al pueblo estadounidense, Motaki lanzó duras críticas contra el presidente Donald Trump y afirmó que Estados Unidos atraviesa uno de los periodos presidenciales más cuestionables de su historia.

“Como representante de la nación iraní, me dirijo al pueblo estadounidense desde aquí: Su país está experimentando uno de los presidentes más estúpidos de la historia de Estados Unidos”, declaró.

Agregó que “Donald Trump ha traído al mundo la guerra, la injerencia agresiva, el saqueo de los bienes de las naciones y las amenazas de ocupar territorios ajenos, desde Canadá y Groenlandia hasta América Latina y Asia”.

Motaki instó a los ciudadanos estadounidenses a denunciar las acciones de Washington y de Israel y sostuvo que el pueblo iraní exige responsabilidades por los ataques sufridos.

En su intervención, Motaki recordó que este 7 de octubre se conmemora el tercer aniversario del levantamiento de los palestinos contra la ocupación israelí, la operación Tormenta de Al-Aqsa, y rindió homenaje a las víctimas palestinas, además de denunciar la situación en Gaza.

Sobre el estrecho de Ormuz, afirmó que durante décadas permaneció abierto al tránsito comercial y petrolero y atribuyó su actual cierre a la guerra contra Irán. “La guerra impuesta es la principal causa de este problema y, actualmente, eliminar el factor que bloquea el estrecho de Ormuz permitirá su reapertura” sostuvo.

Finalmente, Mottaki advirtió a los países vecinos de Irán contra cualquier intento de prolongar la tensión regional después de la guerra y afirmó que Teherán no permitirá que una nueva confrontación sustituya al conflicto militar.