Yemen ataca aeropuerto de Riad y lanza una advertencia a las aerolíneas

“Gracias a Dios, nuestras Fuerzas Armadas lograron atacar el aeropuerto Rey Jaled de Riad con un misil balístico, que alcanzó su objetivo con precisión y provocó la interrupción de las operaciones del aeropuerto”, ha anunciado este jueves el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de brigada Yahya Sari, en su cuenta de X.

El general Sari ha advertido nuevamente a las aerolíneas internacionales sobre los riesgos de mantener sus vuelos en el espacio aéreo de Arabia Saudí.

“Reiteramos nuestro llamamiento y advertencia, por última vez, a todas las aerolíneas del mundo sobre las consecuencias de continuar operando vuelos en el espacio aéreo saudí, que se ha convertido en escenario de nuestras operaciones militares, con excepción del espacio aéreo sobre La Meca y Medina”, ha recalcado.

Por su parte, las autoridades saudíes han confirmado que las operaciones de las Fuerzas Armadas de Yemen contra dos de los aeropuertos internacionales del reino dejaron tres muertos y al menos 36 heridos, poniendo de relieve el creciente coste de los años de agresión de Riad contra Yemen.

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí ha informado este jueves de que las instalaciones del aeropuerto internacional de Abha y del aeropuerto internacional Rey Jaled de Riad fueron atacadas el martes y el miércoles.

Yemen derriba un dron saudí de fabricación turca

Por medio de otro mensaje en X, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen ha informado del derribo de un dron saudi de fabricación turca.

“Gracias a Dios, las Fuerzas Armadas lograron derribar un dron de reconocimiento armado Bayraktar Akıncı, de fabricación turca y perteneciente al enemigo saudí, mientras realizaba acciones hostiles en el espacio aéreo de la provincia de Taiz. El dron fue derribado con un arma adecuada”, ha detallado.

El Bayraktar Akıncı es un dron de combate de doble motor desarrollado por la empresa turca Baykar, empleado en misiones de vigilancia, reconocimiento y ataque, tiene una envergadura de 20 metros, puede transportar hasta 1,5 toneladas de carga útil y operar a una altitud de hasta 40 000 pies.