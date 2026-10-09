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Putina califica de “sinceros” los esfuerzos de Irán para resolver conflictos con Estados Unidos

9 octubre 2026 - 15:47
Código de noticia: 1875662
fuente: irna
Putina califica de “sinceros” los esfuerzos de Irán para resolver conflictos con Estados Unidos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó durante un encuentro con el presidente Masud Pezeshkian, que Irán realiza esfuerzos sinceros para resolver el conflicto desatado en la región “del que no es responsable” y que ha presentado nuevas propuestas para una solución pacífica sobre su programa nuclear, al tiempo que expresó la disposición de Moscú para desempeñar su rol.

Según informó Kremlin, Putin calificó la situación en Asia Occidental como el asunto “más importante y urgente” en su conversación con el mandatario iraní, durante un encuentro celebrado al margen de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes y la reunión sobre el medio ambiente del mar Caspio en Turkmenistán.

El líder ruso expresó su satisfacción por reunirse con su homólogo iraní y le dijo: “Señor presidente, usted conoce nuestra posición. Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a emplear todo lo que esté en nuestras manos para ayudarles a resolver esta situación”.

La reunión entre Putin y Pezeshkian se produce en un contexto de intensa actividad diplomática iraní, con Teherán buscando el apoyo de potencias como Rusia y China para contrarrestar la presión estadounidense y avanzar hacia una solución que respete sus condiciones, incluido el fin de la guerra en todos los frentes en Asia Occidental, el levantamiento del bloqueo naval y económico impuesto por Estados Unidos, y la liberación de sus activos congelados.

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