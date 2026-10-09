Putina califica de “sinceros” los esfuerzos de Irán para resolver conflictos con Estados Unidos

Según informó Kremlin, Putin calificó la situación en Asia Occidental como el asunto “más importante y urgente” en su conversación con el mandatario iraní, durante un encuentro celebrado al margen de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes y la reunión sobre el medio ambiente del mar Caspio en Turkmenistán.

El líder ruso expresó su satisfacción por reunirse con su homólogo iraní y le dijo: “Señor presidente, usted conoce nuestra posición. Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a emplear todo lo que esté en nuestras manos para ayudarles a resolver esta situación”.

La reunión entre Putin y Pezeshkian se produce en un contexto de intensa actividad diplomática iraní, con Teherán buscando el apoyo de potencias como Rusia y China para contrarrestar la presión estadounidense y avanzar hacia una solución que respete sus condiciones, incluido el fin de la guerra en todos los frentes en Asia Occidental, el levantamiento del bloqueo naval y económico impuesto por Estados Unidos, y la liberación de sus activos congelados.