Alto funcionario de seguridad de Irán a Russia Today: Responderemos con firmeza a cualquier ataque / No tenemos ningún motivo para la contención

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un alto funcionario de seguridad iraní, en respuesta a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos y a los movimientos militares del ejército de este país en la región, advirtió de que su nación está plenamente preparada para responder con contundencia a cualquier ataque militar.

Dicho funcionario iraní declaró a la cadena Russia Today: El largo historial de comportamientos contradictorios de Estados Unidos y sus reiteradas mentiras, por un lado, y la influencia sin precedentes del régimen sionista sobre la estructura de poder actual de Estados Unidos, por otro, nos obligan a permanecer en un estado de preparación total y absoluta para una respuesta amplia y contundente a cualquier ataque —aunque sea muy limitado—, al margen de las declaraciones contradictorias de Trump sobre un ataque a Irán y de los relatos que publican los medios estadounidenses.

Añadió: Irán ha realizado su planificación sobre la base de que debe estar preparado para un enfrentamiento prolongado con el enemigo. Sobre esa misma base, ha ajustado también sus estrategias y tácticas defensivas y ofensivas.

El citado funcionario iraní precisó: Esta vez, además de emplear equipos militares nuevos y sorprendentes, Irán no tendrá ningún motivo para mostrar la más mínima contención y no ve ninguna necesidad de limitar el campo de batalla a un área geográfica o a un ámbito concreto.

Estas declaraciones se producen en respuesta a las palabras de Trump sobre la posibilidad de una acción militar contra Irán y a los movimientos militares del ejército estadounidense en la región.

El diario The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses, informó asimismo de que el Departamento de Guerra de Estados Unidos (el Pentágono) ha elaborado, por orden de Trump, planes listos para ejecutar una operación militar breve e intensa, de unos tres días de duración.

Según este informe, la operación se centrará en el bombardeo del arsenal de drones y misiles de Irán, de las instalaciones energéticas y de los centros de mando del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Por otra parte, el diario The Wall Street Journal informó de que el ejército de Estados Unidos está enviando a Oriente Medio un nuevo grupo de combate de portaaviones, así como una unidad de infantes de marina. Con esta medida, el número de portaaviones desplegados cerca de la región ascenderá a tres. Asimismo, está previsto desplegar más equipos de defensa aérea y más municiones en las bases de Estados Unidos en la región.

Citando fuentes informadas, el periódico escribió que Trump ha manifestado en conversaciones confidenciales con sus asesores que espera que el bombardeo de objetivos en el interior de Irán se reanude inmediatamente después de que concluyan las elecciones de mitad de mandato.

Según esta evaluación, el anuncio de Trump de que se abstiene de atacar Irán en el momento actual es, en realidad, un aplazamiento temporal, realizado con el fin de evitar un aumento de las presiones políticas internas y de reducir la preocupación de los votantes ante el fuerte repunte del precio de los combustibles antes de los comicios.