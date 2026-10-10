Ucrania ataca refinería rusa tras pacto Trump-Putin sobre diésel

El ataque provocó la madrugada de este sábado un incendio en la terminal petrolera Yug Rusi, encargada del almacenamiento y bombeo de combustible y situada en la provincia de Rostov, donde también resultó dañado un puente ferroviario, mientras que seis personas sufrieron heridas y varios edificios y viviendas resultaron dañados.

Además, un total de 403 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron detectados volando hacia la región de Moscú entre anoche y la mañana de este sábado. Las defensas antiaéreas rusas interceptaron la mayor parte de esos drones en accesos lejanos, mientras que otras 25 unidades fueron destruidas en cercanías de la urbe.

Ucrania ha emprendido esta ofensiva poco después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptara la propuesta de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para el suministro inmediato de más de 300 000 toneladas de diésel, otras 500 000 toneladas durante noviembre y un millón de toneladas adicionales posteriormente.

Luego de la conversación, Trump elogió los resultados conseguidos, refiriéndose a ellos como “un acuerdo muy importante” y anunció ante la prensa que quería “darle las gracias al presidente Putin, para ser sincero”.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Vlodomír Zelenski, calificó el pacto de un “regalo” de Trump a Putin para suministrar millones de toneladas de diésel ruso y una muestra de una “debilidad evidente” ante la relajación de sanciones a Moscú, además advirtió de que puede haber una contrapartida negativa.

El pacto se produce en un contexto de preocupación en Washington por el encarecimiento del combustible y su impacto en el coste de la vida, mientras los republicanos intentan mantener su mayoría en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Los precios del diésel, uno de los principales factores que impulsan la inflación, han aumentado un 70 % desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero y en respuesta Teherán cerró el estrecho de Ormuz.

Irán restringió el tránsito por el estrecho de Ormuz tras la ofensiva de EE.UU. e Israel iniciada el 28 de febrero. Aunque Teherán y Washington alcanzaron posteriormente un memorando de entendimiento que contempla la reapertura de esta vía estratégica, las nuevas acciones militares y el bloqueo naval estadounidense llevaron a Irán a mantener las restricciones, condicionando la normalización del tránsito al cumplimiento de los compromisos del acuerdo.

Por Ormuz circulaba antes de la guerra la cuarta parte de petróleo y gas mundial. Irán reafirma su control sobre este paso y defiende que la seguridad del Golfo Pérsico debe garantizarse mediante la cooperación entre los países de la región.