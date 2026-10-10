La secretaria general del Partido del Congreso de la India: La India ya no es una democracia; el país está bajo el yugo de la dictadura de Modi

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Priyanka Gandhi Vadra, una de las dirigentes del Partido del Congreso de la India, afirmó el sábado en unas declaraciones que la India «ya no es una democracia» y que se ha convertido en una «dictadura» bajo el mandato del primer ministro, Narendra Modi, y del ministro del Interior, Amit Shah.

La secretaria general del Partido del Congreso formuló estas declaraciones en medio de una amplia operación policial en la capital india y aseguró que quienes colaboran con el Gobierno para debilitar las normas democráticas cometen «traición a la patria». Asimismo, acusó a las autoridades de actuar al margen de la ley y de detener a 254 parlamentarios, vulnerando sus derechos constitucionales, así como de dar un trato similar a los manifestantes contrarios al Gobierno.

Priyanka Gandhi describió Nueva Delhi como una ciudad sitiada y afirmó que está bloqueada por todos lados con barreras de seguridad, que se ha paralizado la circulación de trenes y del metro, que se ha cortado internet y que se han instalado controles en distintos puntos. Añadió también que mujeres y hombres jóvenes que ejercían su derecho legal a protestar han sido golpeados y detenidos.

Al referirse a la polémica sobre las elecciones y al desempeño de la Comisión Electoral de la India, preguntó: «Si estos hechos no demuestran que, con la colaboración de la Comisión Electoral, han cometido fraude en los comicios y que ahora temen que se revele la ilegitimidad de su Gobierno, ¿qué otra cosa podría demostrarlo?».

Al mismo tiempo, Nueva Delhi quedó sometida a estrictas medidas de seguridad y la policía detuvo a cerca de 500 manifestantes, entre ellos Abhijeet Dipke, uno de los líderes del movimiento político «Cockroach Janta Party» (CJP), y Dhruv Rathee, youtuber indio, además de otras personas, e impidió que llegaran al lugar de la concentración en Jantar Mantar. Dipke y otros dos dirigentes del movimiento también fueron arrestados dentro del avión poco después de aterrizar en un vuelo procedente de Bombay.

Entre los detenidos se encontraban varias figuras políticas opositoras al Gobierno, entre ellas Mamata Banerjee, ministra principal del estado de Bengala Occidental; Pinarayi Vijayan, exministro principal del estado de Kerala; Manik Sarkar, exministro principal del estado de Tripura; y John Brittas, representante del Partido Comunista de la India (Marxista) en la Cámara Alta. Los partidos de la oposición, al criticar el trato que dieron las autoridades a los manifestantes, describieron la situación del país como «peor que la de la época del estado de emergencia».