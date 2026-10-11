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Sudán

41 muertos en un ataque con drones contra un centro de desplazados en Sudán

11 octubre 2026 - 15:48
Código de noticia: 1876683
fuente: Abna24
41 muertos en un ataque con drones contra un centro de desplazados en Sudán

Al menos 41 personas murieron y varias más resultaron heridas en un ataque con drones contra un centro de alojamiento de desplazados en la región del Nilo Azul, en el sudeste de Sudán.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El número de víctimas mortales del ataque con drones contra el centro de alojamiento de desplazados de Abu Shandi, en la zona de Wad al-Mahi, en el estado del Nilo Azul, ha ascendido a 41.

El grupo «Abogados de Emergencia» responsabilizó del ataque a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Sudán vive desde abril de 2023 una guerra entre el Ejército del país y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Los enfrentamientos han dejado hasta ahora al menos unos 59.000 muertos y han desplazado a cerca de 13 millones de personas.

Amplias zonas del país se enfrentan además al riesgo de hambruna, y más de 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

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