41 muertos en un ataque con drones contra un centro de desplazados en Sudán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El número de víctimas mortales del ataque con drones contra el centro de alojamiento de desplazados de Abu Shandi, en la zona de Wad al-Mahi, en el estado del Nilo Azul, ha ascendido a 41.

El grupo «Abogados de Emergencia» responsabilizó del ataque a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Sudán vive desde abril de 2023 una guerra entre el Ejército del país y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Los enfrentamientos han dejado hasta ahora al menos unos 59.000 muertos y han desplazado a cerca de 13 millones de personas.

Amplias zonas del país se enfrentan además al riesgo de hambruna, y más de 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.