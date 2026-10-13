Caracas y La Guaira elevan cometas por la infancia de Palestina en el cierre de la campaña global

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): CARACAS / LA GUAIRA.– Los cielos venezolanos se convirtieron este fin de semana en un lienzo de denuncia y esperanza.

Niños y adultos de la capital elaboraron artesanalmente cometas con los colores verde, negro, blanco y rojo de la bandera palestina, con el propósito de enviarle un mensaje directo al mundo: la exigencia del cese inmediato al fuego y el fin del sufrimiento de la infancia en la Franja de Gaza. Durante el encuentro en la capital, realizado el sábado 10 de octubre en la Plaza de la Juventud, en Bellas Artes, los asistentes disfrutaron de una emotiva volada de cometas (papagayos).

Como cierre de esta campaña, este domingo 11 de octubre los hilos de la solidaridad se trasladaron al Estado La Guaira, región que aún presenta las heridas de su doblete sísmico histórico y que evoca en sus palpables ruinas a las ruinas que hoy padece Palestina. El escenario del litoral central ofreció un ambiente que rememora y contrasta el poder de la destrucción ante un evento natural con la devastación provocada por el hombre en Gaza. Allí, los manifestantes alzaron sus cometas en vuelo sobre el Caribe, cruzando las banderas de ambas naciones como una declaración de resistencia.

Al respecto, los asistentes enfatizaron que el vuelo de estos papagayos representa la libertad robada a los niños de los territorios ocupados y una firme condena a la intensificación de las agresiones. Con esta movilización en dos tiempos, Venezuela sumó formalmente su voz al clamor internacional impulsado por la Alianza Global por Palestina, demostrando que ni la distancia geográfica borra los lazos de apoyo mutuo entre ambas naciones.

Reportó para la Agencia de Noticias ABNA, Marillion Zambrano