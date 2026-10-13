Los agravios al islam de Milei y el respaldo del Departamento de Estado de EE. UU. desatan la indignación de la comunidad islámica en Argentina

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Daniel Parisini, uno de los principales agitadores de la usina de propaganda libertaria y propietario del canal de streaming Carajo, publicó una imagen que atribuye al islam «violaciones, pedofilia, decapitaciones, mutilaciones, quema de gente viva y violencia con los perros». En el mensaje que la acompañaba, acusó a los inmigrantes musulmanes de incendiar Francia y de volver a secuestrar aviones para estrellarlos en nombre de su religión, y reveló que el Centro Islámico lo había denunciado penalmente por esa publicación, según informó el diario argentino Página/12, fuente original de esta noticia.

Lejos de retroceder, el presidente Milei retuiteó la diatriba, que habla de «la amenaza que representa hoy el islam para el mundo y para la humanidad entera», con la indicación «Tomar nota». Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Sarah Rogers, escribió que se siente orgullosa de ver a su amigo el presidente defender la libertad de expresión y que los podcasters no deberían ser encarcelados por memes.

Mientras la denuncia por incitación a la persecución o al odio religioso (Ley 23.592) sigue su curso en la Justicia, distintos sectores de la comunidad islámica advierten del espiral de violencia que emana desde la cabeza del Estado. También lo interpretan como un intento de tapar la crisis económica «importando» los ataques de la extrema derecha global. De paso, se reaviva la disputa interna entre los Menem y el ejército digital de Las Fuerzas del Cielo.

Milei ha insistido en varios discursos en la idea de «terrorismo islámico», y la respuesta oficial a los reclamos de la comunidad ha sido evadir una explicación o hablar de «expresiones desafortunadas» o «sacadas de contexto». Consultadas por Página/12, la Cancillería y la Secretaría de Culto indicaron que no tenían comentarios.

El teólogo islámico Marwan Gill, imán de la Comunidad Musulmana Ahmadia en Argentina y Chile, señaló: «Puede ser en una ocasión, pero cuando repites ciertos discursos, se vuelven una postura». Advirtió que la comunidad es blanco continuo de agresiones y que es muy peligroso que el poder busque viralizar el odio en lugar de frenarlo. «Esto no es libertad, es licencia abierta para difamar y perseguir a otras comunidades», sostuvo, y se preguntó si atacar a los musulmanes es libertad de opinión mientras atacar a los judíos es delito de antisemitismo. «De lo contrario, es volver a las cruzadas», afirmó.

El imán, que ha mantenido encuentros con Milei, con León XIV y con el papa Francisco, recordó que no se trata de un exabrupto ni de expresiones aisladas: «Cuando un presidente hace un retuit de una posición como esta, la respalda. Y lo que empieza como odio contra un grupo, ya sabemos en la historia cómo termina». Subrayó además que la palabra islam significa «paz» en árabe, que el sagrado Corán condena categóricamente la violencia y el terrorismo, y que, si se juzga a una religión por lo que hace un grupo, ninguna queda libre de manchas.

Por su parte, Adalberto Assad, presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, exigió respeto al presidente y advirtió de que estas agresiones pueden derivar en ataques contra la comunidad e incluso contra instituciones islámicas. «No pueden tildar al islam de terrorista, es una ofensa», afirmó, y recordó que la comunidad dialoga desde hace 150 años: «Lo único que pedimos, más allá de las religiones, es respeto».

La usina de trolls libertaria también difundió un «mapa del Islam en la Argentina» con todas las mezquitas, centros y comunidades islámicas, acompañado de la leyenda: «Vigilar y defender la libertad es el deber de cada argentino».

Para Kamel Gómez El Cheij, presidente de la Unión Árabe de Mar del Plata y profesor de árabe en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el ataque busca «tapar la crisis económica y el ajuste feroz»: «No tienen más respuestas que circo, y copian el circo de las extremas derechas de Europa». Subrayó que la inmensa mayoría de la comunidad islámica está plenamente integrada desde hace un siglo y medio, y acusó a Milei de respaldar el genocidio en Gaza, de no recibir a las comunidades islámicas ni a los embajadores árabes y de mantener una alianza nefasta con Trump y Netanyahu. Añadió que, si el islam es lo que dice Milei, tendrá que resolver qué hará con el presidente de la Cámara de Diputados, que pertenece a una familia islámica tradicional.

En efecto, publicaciones como la del Gordo Dan, que incluía indirectas como «dejen de querer apretarme con sectores del gobierno que comulgan con ustedes», dejan entrever también una disputa interna en el Gobierno.



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