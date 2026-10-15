Colombia inaugura su embajada en Al-Quds

Este miércoles, citando al diario Al-Quds Al-Arabi, Colombia inauguró su embajada en la ciudad ocupada de Al-Quds. A la ceremonia de inauguración asistieron Gideon Sa’ar, ministro de asuntos exteriores del régimen sionista; Omar Bula Escobar, ministro de Asuntos Exteriores de Colombia; y Moshe Lion, alcalde sionista de Al-Quds.

Durante la ceremonia, Lion declaró que Colombia es el décimo país que ha trasladado su embajada a Al-Quds.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en julio, poco después de ser elegido para el cargo, su decisión de abrir una embajada en Al-Quds. El mandatario busca fortalecer las relaciones con el régimen sionista, unos vínculos que el anterior presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, había roto en 2024 en respuesta a la guerra en la Franja de Gaza.

Además de Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y la región separatista de Somalilandia también han trasladado sus embajadas a Al-Quds o han inaugurado embajadas en esa ciudad, en los territorios ocupados.

Esta medida se produce en un contexto en el que la comunidad internacional reconoce la parte oriental de Al-Quds como territorio ocupado y perteneciente a Palestina, mientras que la mayoría de los países se han abstenido de trasladar sus embajadas a esta ciudad.