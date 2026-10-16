Los tres pilares fundamentales de la personalidad de la excelsa Zainab (la paz sea con ella)

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La herencia, la educación y el entorno son los tres factores fundamentales en la formación de la personalidad del ser humano, y en la existencia de la Excelencia Zainab (la paz sea con ella) los tres se hallaban en el más alto nivel. Por ello, en cada etapa de su vida, conforme a las circunstancias, desempeñó su papel con dignidad y asumió con acierto la responsabilidad de cada situación.