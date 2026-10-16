Con motivo del natalicio de la Excelencia Zainab (la paz sea con ella)
Los tres pilares fundamentales de la personalidad de la excelsa Zainab (la paz sea con ella)
16 octubre 2026 - 11:44
Código de noticia: 1878439
fuente: Abna24
La herencia, la educación y el entorno son los tres factores fundamentales en la formación de la personalidad del ser humano, y en la existencia de la Excelencia Zainab (la paz sea con ella) los tres se hallaban en el más alto nivel. Por ello, en cada etapa de su vida, conforme a las circunstancias, desempeñó su papel con dignidad y asumió con acierto la responsabilidad de cada situación.
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