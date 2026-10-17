Amnistía exige a EEUU publicar informe sobre ataque a escuela iraní

“La opinión pública, especialmente los supervivientes y las familias de las víctimas, tiene derecho a saber qué ocurrió. Matar a más de 100 escolares e intentar después eludir la rendición de cuentas mediante maniobras políticas y manteniendo oculta esta investigación es tanto ilegal como inadmisible”, afirmó Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones Gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Las declaraciones de Klasing se producen después de que Bloomberg informara de que varios altos cargos del Pentágono quieren retrasar la publicación del informe hasta después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, debido a las posibles repercusiones electorales para los republicanos y el presidente Donald Trump.

En este sentido, Klasing enfatizó que cualquier retraso adicional es absolutamente inaceptable y exigió al Departamento de Defensa que publique de inmediato la investigación completa sobre el ataque aéreo contra la escuela primaria de Minab, sin clasificar ni censurar su contenido.

“La investigación debería haberse publicado tan pronto como se completó. Retener esta información por cualquier motivo es inadmisible, pero resulta aún más preocupante que el Departamento de Defensa pueda estar retrasando su publicación para mitigar las consecuencias políticas adversas en las elecciones de medio mandato. Cualquier supervisión del Congreso sobre el ataque aéreo también debe incluir una investigación sobre los retrasos”, señaló.

La representante de Amnistía Internacional subrayó que la investigación debe ser exhaustiva y examinar la recopilación y evaluación de la inteligencia militar, las decisiones sobre la selección de objetivos y el uso de la inteligencia artificial. Asimismo, exigió que, cuando existan pruebas suficientes, las autoridades competentes procesen a toda persona sospechosa de responsabilidad penal.

“Cualquier cosa que no esté a la altura de estas exigencias supondría encubrir uno de los episodios más graves de daños a la población civil cometidos por el Ejército estadounidense en los últimos tiempos”, concluyó.

El bombardeo estadounidense del 28 de febrero contra la escuela Shayare Tayebe, en Minab, en el sur de Irán, dejó al menos 168 muertos, en su mayoría alumnos de primaria. Vídeos verificados y análisis de expertos publicados por The New York Times identificaron un misil Tomahawk estadounidense que impactó en el centro educativo.

Posteriormente, medios como Bloomberg informaron de que dos misiles Tomahawk impactaron en el edificio escolar y sus terrenos.