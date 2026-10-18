Activistas daneses se concentran en protesta contra el discurso de odio de la extrema derecha hacia los musulmanes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informó la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (PB) –ABNA–, un grupo de organizaciones antirracistas y activistas cívicos se concentró ayer, sábado, en Copenhague, capital de Dinamarca, en protesta por las manifestaciones de la corriente de extrema derecha centradas en la política de «remigración/expulsión de inmigrantes».

El lema principal de la concentración fue «No a la remigración», y los organizadores declararon que el cambio de las consignas de la extrema derecha hacia denominaciones como «lucha contra el nazismo y el islamismo» no oculta la naturaleza ideológica y antiislámica de esta corriente.

Lene Junker, miembro de la Iniciativa Conjunta contra el Racismo y la Discriminación, al criticar a las corrientes de extrema derecha, afirmó que estos grupos intentan esconderse tras imágenes de la bandera de Dinamarca generadas con inteligencia artificial. Subrayó: «Las numerosas banderas de Dinamarca no pueden ocultar el odio que sus seguidores expresan contra los musulmanes, especialmente en las redes sociales».

Junker, al rechazar que se culpe a los musulmanes de los problemas económicos y del descenso del nivel de bienestar general, declaró además que el aumento del coste de la vida y el debilitamiento de los servicios de bienestar se deben a la actuación de políticos y empleadores que presionan los salarios y las condiciones laborales.

La concentración comenzó a las 13:00 del sábado en la plaza Halmtorvet, en el barrio de Vesterbro de Copenhague. Jan Ekbjerg, presidente del sindicato 3F de Copenhague, y Sama Ben Haddou, secretaria general de la organización MINO Danmark, figuraron entre los oradores del acto. Los organizadores señalaron que el objetivo de esta acción de protesta era hacer frente a la normalización de las políticas contra los inmigrantes y defender la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos.