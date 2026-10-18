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Copenhague

Activistas daneses se concentran en protesta contra el discurso de odio de la extrema derecha hacia los musulmanes

18 octubre 2026 - 16:16
Código de noticia: 1879715
fuente: Abna24
Activistas daneses se concentran en protesta contra el discurso de odio de la extrema derecha hacia los musulmanes

Activistas antirracistas de Copenhague cuestionaron la afirmación de la corriente de extrema derecha sobre su supuesta lucha contra el nazismo y el islamismo, y participaron en una concentración de protesta contra la política de «expulsión de inmigrantes». Según uno de los organizadores, tales consignas no pueden ocultar el odio hacia los musulmanes, que se manifiesta especialmente en las redes sociales.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informó la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (PB) –ABNA–, un grupo de organizaciones antirracistas y activistas cívicos se concentró ayer, sábado, en Copenhague, capital de Dinamarca, en protesta por las manifestaciones de la corriente de extrema derecha centradas en la política de «remigración/expulsión de inmigrantes».

El lema principal de la concentración fue «No a la remigración», y los organizadores declararon que el cambio de las consignas de la extrema derecha hacia denominaciones como «lucha contra el nazismo y el islamismo» no oculta la naturaleza ideológica y antiislámica de esta corriente.

Lene Junker, miembro de la Iniciativa Conjunta contra el Racismo y la Discriminación, al criticar a las corrientes de extrema derecha, afirmó que estos grupos intentan esconderse tras imágenes de la bandera de Dinamarca generadas con inteligencia artificial. Subrayó: «Las numerosas banderas de Dinamarca no pueden ocultar el odio que sus seguidores expresan contra los musulmanes, especialmente en las redes sociales».

Junker, al rechazar que se culpe a los musulmanes de los problemas económicos y del descenso del nivel de bienestar general, declaró además que el aumento del coste de la vida y el debilitamiento de los servicios de bienestar se deben a la actuación de políticos y empleadores que presionan los salarios y las condiciones laborales.

La concentración comenzó a las 13:00 del sábado en la plaza Halmtorvet, en el barrio de Vesterbro de Copenhague. Jan Ekbjerg, presidente del sindicato 3F de Copenhague, y Sama Ben Haddou, secretaria general de la organización MINO Danmark, figuraron entre los oradores del acto. Los organizadores señalaron que el objetivo de esta acción de protesta era hacer frente a la normalización de las políticas contra los inmigrantes y defender la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos.

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