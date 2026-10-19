Organismo islámico de EE. UU.: la burla de Trump al nombre «Muhammad» es señal de su desesperación política y su profunda inseguridad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR), considerado la mayor organización de defensa de los derechos civiles de los musulmanes en Estados Unidos, calificó este lunes de madrugada la burla del presidente estadounidense, Donald Trump, al nombre «Muhammad», así como lo que el consejo denominó «la obsesión generalizada de la extrema derecha con los musulmanes estadounidenses», como señal de «desesperación política y profunda inseguridad».

En un comunicado, el consejo declaró que tales declaraciones y ataques no impedirán que los musulmanes de Estados Unidos practiquen con orgullo sus creencias religiosas ni que participen en la esfera pública.

Según el comunicado, Trump, durante un mitin electoral en la ciudad de Dalton, en el estado de Georgia, trató de ridiculizar la popularidad del nombre «Muhammad» y afirmó que adivinar este nombre entre personas con nombres de Oriente Medio acierta aproximadamente en el 65 % de los casos.

La organización añadió que, en los últimos años, decenas de miembros del Congreso de Estados Unidos han pedido el cierre de mezquitas y otros centros islámicos, han planteado la expulsión de los musulmanes y la prohibición de su entrada al país, han afirmado que los musulmanes están a punto de apoderarse de Estados Unidos e incluso han amenazado con violencia a los musulmanes estadounidenses.

Los políticos desesperados fabrican un enemigo imaginario para desviar la atención de la opinión pública de las crisis reales

En otro apartado de su comunicado, el Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas criticó la atención desmedida que Trump y otros políticos dedican a los musulmanes estadounidenses y declaró: «Esta obsesión creciente que el presidente Trump y otros políticos muestran hacia los musulmanes estadounidenses es señal de desesperación política y de una profunda inseguridad. Los musulmanes estadounidenses constituyen un pequeño porcentaje de la población de nuestro país; sin embargo, en los últimos años han acaparado casi el 100 % de la atención de numerosos líderes políticos promotores del odio, grupos de presión y organizaciones basadas en el odio».

A continuación, la organización criticó a los grupos que actúan con posturas antipalestinas y antiislámicas, y afirmó: «Los extremistas antipalestinos quieren utilizar la islamofobia para silenciar a los musulmanes estadounidenses, que se oponen al derroche del dinero de los contribuyentes en guerras interminables, así como a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel.

Los extremistas antimusulmanes, que detestan la diversidad de la sociedad estadounidense, quieren impedir que los musulmanes estadounidenses desempeñen su papel cada vez más relevante, positivo y destacado en la esfera pública. Los políticos desesperados, por su parte, quieren distraer la atención de los estadounidenses de problemas reales, como el aumento de la inflación y la crisis del costo de la vida, construyendo una imagen de los musulmanes como un enemigo imaginario y amenazante».

El CAIR también advirtió, al referirse a las consecuencias violentas del discurso de odio contra los musulmanes, que estos grupos no prestan atención a los efectos incendiarios de sus declaraciones.

En el comunicado se señala: «A ninguno de estos grupos le importa que su discurso de odio, cínico y calculado, provoque más violencia contra sus propios compatriotas estadounidenses, como el mortífero ataque contra el Centro Islámico de San Diego, el atentado incendiario con bombas contra mezquitas en Minnesota y el apuñalamiento de un niño musulmán palestino de seis años, Wadea Al-Fayoume, en las afueras de Chicago. Creemos que ambos grupos basados en el odio están, en última instancia, condenados al fracaso».

Los musulmanes seguirán con su presencia y su participación en Estados Unidos

En respuesta directa a las declaraciones de Trump sobre el nombre del profeta del Islam (la paz sea con él y su familia), el Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas subrayó que esta burla no cambiará el lugar que ocupa el nombre Muhammad en la sociedad estadounidense.

En otro pasaje del comunicado de la organización se afirma: «El presidente Trump puede burlarse del nombre Muhammad cuanto quiera, pero eso no cambiará el hecho de que este nombre se pronuncia con respeto en todo nuestro país y seguirá pronunciándose con respeto mucho después de que él abandone la Casa Blanca, y mucho después de que el griterío antimusulmán, como el griterío anticatólico, sea arrojado al basurero de la historia, si Dios quiere».

El consejo, al referirse a la presencia de los musulmanes en los diversos ámbitos social, científico, económico y político de Estados Unidos, afirmó: «Los estadounidenses que se llaman Muhammad seguirán sirviendo a nuestro país como médicos, emprendedores, cargos electos y en otros ámbitos. Los estadounidenses de todos los orígenes seguirán honrando a Muhammad Ali como uno de los mayores deportistas de todos los tiempos. La Corte Suprema de Estados Unidos seguirá también recordando al profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) como uno de los grandes legisladores de la historia.

Los musulmanes estadounidenses seguirán, asimismo, practicando su religión con orgullo, tratando bien a sus vecinos y esforzándose por causas de justicia; acciones todas ellas inspiradas en las enseñanzas del profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia). Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él».

El Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas subrayó, para concluir, que los ataques verbales y los intentos de limitar la presencia de los musulmanes en la sociedad estadounidense no impedirán que continúen sus actividades religiosas, sociales y cívicas.