‘Irán golpeará cables de internet en Ormuz si sus infraestructuras son atacadas’

“Si atacan nuestras infraestructuras, la República Islámica utilizará todas sus capacidades y destruirá fácilmente sus activos, incluidos los siete importantes cables de internet que atraviesan las aguas del estrecho de Ormuz”, ha advertido este miércoles el asesor político del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, general de brigada Yadolá Yavani, quien ha subrayado que estas acciones podrían causar graves daños a Estados Unidos y a sus aliados regionales.
En una entrevista con la cadena Al Alam, Yavani ha señalado que Estados Unidos y sus aliados poseen importantes inversiones y activos, por lo que, si atacan las infraestructuras iraníes, Teherán recurrirá a todos sus medios para responder.
El responsable militar ha afirmado que Irán actuó con firmeza durante la fase de defensa y que Estados Unidos e Israel sufrieron una derrota que, según ha dicho, nunca habían imaginado. Ha añadido que, dado que a sus adversarios les resulta difícil aceptar la derrota, la República Islámica adoptará medidas más inteligentes y, en algunos casos, ofensivas.
En este contexto, Yavani ha explicado que el cambio hacia una estrategia más ofensiva busca reforzar la capacidad disuasoria de Irán y hacer que Estados Unidos descarte definitivamente cualquier nueva agresión contra el país.
“Las capacidades defensivas de la República Islámica para emprender acciones ofensivas contra Estados Unidos, los países europeos, los sionistas y los países que respaldan a Washington han quedado plenamente demostradas”, ha asegurado el general iraní.
También ha afirmado que las bases estadounidenses en la región han sido destruidas y que las instalaciones militares situadas a mayor distancia también pueden ser alcanzadas.
Las declaraciones de Yavani se producen en medio de crecientes amenazas de EE.UU. contra Irán y de informes sobre posibles ataques contra instalaciones energéticas y nucleares iraníes. El pasado 14 de octubre, Donald Trump amenazó con reanudar las ofenisvas militares contra el país persa.
Ante las amenazas de Washington y sus intentos de imponer sus objetivos por la fuerza, las autoridades militares iraníes han reiterado que no cederán a las presiones y continuarán reforzando sus capacidades defensivas. En este sentido, Irán afirma estar preparado para responder a cualquier nueva agresión con armamento más avanzado que el empleado durante la guerra de 40 días, iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel.
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