Lula dice que Brasil debe elegir entre honrar su bandera o someterse a la de EEUU

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el martes, durante un acto de campaña entre Juazeiro y Petrolina, dos ciudades situadas en la frontera entre los estados de Bahía y Pernambuco, que “lo que está en juego el próximo día 25 no es una simple elección”.

Lula añadió que “lo que está en juego es definir qué tipo de Brasil queremos: uno que bese la bandera brasileña o uno que se ponga ‘a cuatro patas’ ante la bandera estadounidense”.

Durante la campaña, Lula ha defendido la soberanía nacional y criticado los vínculos de la familia Bolsonaro con el Gobierno de Donald Trump, quien impuso aranceles a Brasil para intentar frenar el proceso judicial por golpismo que llevó al expresidente Jair Bolsonaro a prisión.

Asimismo, Lula condicionó su participación en el debate presidencial del 23 de octubre, el último antes de la segunda vuelta del día 25, a que su rival, Flávio Bolsonaro, haga públicos sus registros bancarios y telefónicos, así como los de otros miembros de su familia.

“Si presenta el documento autorizando quebrar el secreto (bancario y telefónico), va a haber debate. Si no, no puede ir al debate, porque el Presidente de la República no puede debatir con un ladrón”, declaró.

El martes, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) presentó ante la Justicia Electoral y el Supremo Tribunal Federal una autorización para levantar el secreto bancario y telefónico de sus propias cuentas y las de sus familiares, a condición de que Bolsonaro haga lo mismo.

La exigencia surgió durante el primer debate entre ambos candidatos, celebrado el domingo pasado y marcado por acusaciones mutuas de corrupción.

En el mismo acto de campaña, Lula también instó a los abstencionistas y a los mayores de 70 años, para quienes el voto es optativo en Brasil, a acudir a las urnas en la segunda vuelta.

En las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 4 de octubre, más de 30 millones de electores no votaron, una cifra equivalente al 21 % del electorado habilitado para sufragar.